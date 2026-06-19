La Selección Argentina volverá a salir a la cancha este lunes 22 de junio por el Mundial 2026, en un partido clave de la fase de grupos ante Austria, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará sumar un nuevo triunfo para encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

🕒 Horario del partido

El encuentro entre Argentina y Austria se jugará el lunes a las 14.00 (hora de Argentina).

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📍 Sede

El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los estadios más importantes de Estados Unidos.

📺 Dónde ver el partido en vivo

El duelo podrá verse en vivo en Argentina a través de:

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TV Pública

TyC Sports

Telefe

DSports

Y también por plataformas digitales como:

Flow

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

⚽ Lo que está en juego

Argentina llega con la necesidad de seguir sumando en el grupo para asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial. El cruce ante Austria aparece como una prueba importante en el camino del equipo.