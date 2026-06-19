Argentina vs Austria por el Mundial 2026: cuándo juegan, a qué hora es y cómo verlo en vivo por TV
La Selección buscará un triunfo clave en el AT&T Stadium de Dallas para encaminar la clasificación a octavos.
La Selección Argentina volverá a salir a la cancha este lunes 22 de junio por el Mundial 2026, en un partido clave de la fase de grupos ante Austria, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará sumar un nuevo triunfo para encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.
🕒 Horario del partido
El encuentro entre Argentina y Austria se jugará el lunes a las 14.00 (hora de Argentina).
📍 Sede
El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los estadios más importantes de Estados Unidos.
📺 Dónde ver el partido en vivo
El duelo podrá verse en vivo en Argentina a través de:
- TV Pública
- TyC Sports
- Telefe
- DSports
Y también por plataformas digitales como:
- Flow
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
⚽ Lo que está en juego
Argentina llega con la necesidad de seguir sumando en el grupo para asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial. El cruce ante Austria aparece como una prueba importante en el camino del equipo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión