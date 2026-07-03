La Selección argentina afrontará este viernes su primer partido de eliminación directa en el Mundial 2026. Desde las 19.00 (hora argentina), el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami con un objetivo claro: ganar para meterse en los octavos de final.

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La Albiceleste llega a esta instancia después de una sólida fase de grupos, en la que terminó primera con puntaje ideal. Ahora comenzará la etapa de "mata o mata", donde una derrota significa la eliminación del torneo.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las revelaciones de la Copa del Mundo. El seleccionado africano avanzó de ronda tras una destacada actuación en la fase inicial y buscará dar otro golpe frente al vigente campeón del mundo.

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Lionel Messi volverá a ser una de las grandes atracciones del encuentro y encabezará el equipo de Scaloni, que mantiene algunas dudas en la formación. La principal está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico pelea por recuperar su lugar tras dejar atrás una lesión muscular. En el ataque, el entrenador definirá si acompaña al capitán Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde

El partido se disputará este viernes 3 de julio desde las 19.00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

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Dónde ver el partido en vivo

El encuentro podrá verse en la Argentina a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, además de las plataformas de streaming que ofrecen esas señales.

La posible formación de Argentina

Lionel Scaloni pondría en cancha a:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

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Qué pasa si Argentina gana

Si la Selección consigue vencer a Cabo Verde, avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

Su próximo rival saldrá del ganador del cruce entre Australia y Egipto, que también jugarán este viernes unas horas antes.

Con Messi como bandera y el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022, la Selección argentina buscará dar un nuevo paso rumbo a las instancias decisivas del Mundial.