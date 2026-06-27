La Selección argentina se prepara para cerrar el grupo J del Mundial 2026, en el que se clasificó primera con una fecha de antelación. El último partido de esta primera fase será este sábado, desde las 23, frente a Jordania quien ya está eliminado.

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En la previa, el técnico del equipo, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el Dallas Stadium, sede del encuentro, donde confirmó que no jugará de arranque Lionel Messi.

"LEO VA AL BANCO, LA CONTESTO PORQUE ES USTED" 🇦🇷



🔟 La respuesta de Lionel Scaloni ante la pregunta de Enrique Macaya Márquez en la previa del partido de Argentina ante Jordania.#PuedePasar #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7jYOzvpaBT — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 26, 2026

Posteriormente, en zona mixta, sentenció que es "muy probable que juegue en el segundo tiempo" y aseveró que Emiliano ‘Dibu’ Martínez irá de arranque. Más allá de eso, reveló quiénes serán los otros diez que saldrán a la cancha este sábado por la noche.

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Sí explicó que será una buena oportunidad para aquellos que no vienen sumando tantos minutos: “Los chicos que van a jugar mañana merecen jugar. Forman parte de la convocatoria, de un proceso que llevamos y gran mérito de todo lo que se ha hecho fue de ellos”.

Argentina, ya clasificada a dieciseisavos de final, espera por el rival contra el que se medirá el próximo viernes 3 de julio desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Será el segundo del Grupo H, que se define entre Uruguay, España y Cabo Verde. Antes del partido, le consultaron a Scaloni sobre sus preferencias y esto contestó: "Decir acá a quién prefiero sería una falta de respeto total. En realidad no prefiero ninguno. Preferiría que se termine el Mundial mañana y que seamos campeones. Se están viendo cosas que siempre hemos dicho. Hay rivales muy difíciles y no estamos en condiciones de elegir o preferir".

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