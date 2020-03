Por Ramiro Pablo Gómez

Esta situación que describiremos es una réplica de los aeropuertos en el mundo. Hay turistas que viajaron cuando no debían pero hay otros que fueron sorprendidos en destinos a los que habian arribado antes que se declare la emergencia.

LaNoticia1.com dialogó con una pareja argentina que viajó a Norteamérica el 6 de marzo, antes que todo estalle en el planeta.

Viajaban en un motor home a parque nacionales por lo que mucha información no les llegaba. Cuando se decretó la emergencia y las fronteras comenzaron a cerrarse, la vuelta se volvió una odisea. Finalmente , de Los Angeles llegaron a Santiago de Chile este sábado 21 de marzo.

“Nos fuimos el día 6 de marzo, antes de la pandemia y el 15 que nos enteramos empezamos a tratar de volver”, cuenta a LaNoticia1.com Lucia Pereda. Desde el aeropuerto de Santiago afirma que “nos hicimos un grupo de gente acá que nos ayudamos mucho, hay de Jujuy, Villa María y Buenos Aires”.

Los reclamos que hacen son hacia las empresas aéreas. “Hay gente que viene de Madrid, de EEUU, de Italia. Nos tienen sin respuesta. No podemos salir del aeropuerto porque solo podemos estar en tránsito. Hay gente que está hace cinco o siete días”, detalla la argentina.

Aeropuerto desbordado, filas de 12 horas, colados y agua a 6 dolares

"Hay gente con un bebe que le quedo la comida en la valija y los pañales pero se las despacharon y no tienen como alimentarlo", explica Pereda sobre el caos reinante.

Lucia cuenta que hay alrededor de 4 mil personas donde el 90% son argentinos. Los pasajeros en tránsito reclaman a la aerolínea respuestas certeras y proveer lo necesario en su estadia obligada.

"Me parece un total descuido de Latam no proveer de lo mínimo y no priorizar a la gente que hace más días que está. 5 dólares un café chico o 6 dólares agua para el mate. Haces 3 días que no queda papel higiénico en el baño”, explica a LaNoticia1.com.

Para tratar de regresar, Latam, armó dos filas. Una con pasajeros prioritarios y otra para el resto pero hay desorganización y las mismas personas se “colan” en lugares que no corresponden.

“Hay una sola fila para todas las nacionalidades donde llegas adelante después de 12 horas y si Latam no te dio una respuesta tenes que volver al final. A veces las personas que llegaron hace una hora terminan tomando un vuelo”, expresa Pereda quien está junto a su novio.

“Hay otra fila para discapacitados, embarazadas, gente con menores y adultos con enfermedades cardiacas. La gente no respeta las dos líneas y se está empezando a colar en esa fila. La gente se está poniendo loca”, enfatizó la residente nacional.

La aerolínea reparte responsabilidades y por momentos se muestra impotente. “Latam dice que los aviones no están saliendo porque Alberto Fernández no autoriza todos los vuelos para que Ezeiza no desborde”.