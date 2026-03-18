El bloque de Unión y Libertad de la Legislatura bonaerense, más la monzoísta Silvina Vaccarezza, se reunió con el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Cambiemos y lider del Partido del Diálogo.

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El encuentro se produjo en el marco de una "agenda de diálogo con distintos sectores políticos que comparten la necesidad de construir una alternativa seria, amplia y con capacidad de gestión para la Argentina que viene".

Durante la reunión, intercambiaron visiones sobre el escenario político, económico y social que atraviesan el país y la provincia de Buenos Aires, y coincidieron en “la importancia de avanzar en una propuesta que recupere previsibilidad, promueva la inversión, fortalezca la producción y acompañe la generación de empleo genuino”.

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Asimismo, destacaron la “necesidad de construir un espacio orientado a la normalización de la Argentina, con una visión moderna basada en el libre mercado, pero con una conducción responsable del proceso de transición, que contemple políticas productivas, la defensa del empleo y el desarrollo de un marco normativo que fortalezca tanto el mercado interno como la competitividad del país”.

El encuentro se llevó a cabo en la Legislatura bonaerense y contó con la participación de los senadores libertarios dialoguistas, Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Paola Ventura, y del titular de la bancada de diputados de Unión y Libertad, Martín Rozas. También participó la legisladora Vaccarezza, oriunda de Alberti y ligada a Monzó.

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Según comunicaron desde la bancada opositora, "la Argentina necesita retomar un camino de desarrollo basado en la producción, el trabajo y la previsibilidad. El momento exige amplitud, responsabilidad y madurez política para construir una alternativa sólida, moderna y con vocación de futuro. Son muchos los sectores que entendemos que el país necesita dejar atrás la lógica de la confrontación permanente y avanzar hacia una etapa de mayor racionalidad, con equilibrio, inversión, desarrollo y fortalecimiento institucional”.