Un buque de dimensiones poco habituales arribó con una carga de 5.841 autos eléctricos importados de China sin aranceles al puerto de Zárate.

La embarcación está diseñada especialmente para el transporte de vehículos y busca establecer un nuevo hito en el mercado local. No será el primer arribo de este tipo en el marco de un régimen especial de importación de autos híbridos y eléctricos.

En las últimas semanas fue el eje de una polémica nacional, con el diputado Miguel Pichetto apuntó contra las políticas de importaciones del gobierno nacional. “Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino.​ Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción” afirmó a través de una publicación en X.

En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos de la marca BYD. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China. Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 15, 2026

En respuesta a su comentario, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “solo dos modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos)” y que "Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta”.

El funcionario agregó: “La importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz, y tiene un límite de 50.000 autos al año".

El BYD Changzhou es uno de los barcos propios que utiliza la automotriz china para abastecer a distintos mercados del mundo y llegó por primera vez a la Argentina.

La nave tiene capacidad para transportar alrededor de 7.000 vehículos, que se descargan rodando gracias a su sistema tipo roll-on/roll-off.

Parte de ese embarque estaría destinado al cupo de unidades que ingresan sin arancel