La diputada provincial de Juntos por el Cambio María Eugenia Brizzi denunció que fue asaltada en El Palomar, de donde es vecina, y que dos motochorros le robaron la bicicleta.

Brizzi, exconcejal de Morón y abogada, recordó la frase de la ministra de Seguridad Sabina Frederic quien había dicho sobre los argentinos que eligen irse del país por la inseguridad: "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible".

La legisladora publicó en sus redes lo acontecido. "Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra Sabina Frederic", escribió.

En la denuncia que Brizzi adjuntó a su mensaje relata que a las 10:15 horas aproximadamente, se encontraba circulando por calle Cabral con sentido hacia Rosales, a bordo de su bicicleta tipo Mountain Bike. Luego agregó que momentos antes de llegar a Rosales, es interceptada por dos masculinos con vestimenta de color negra con casco colocado negro, a bordo de un motovehículo mediano de color negro con dominio A126KBX, tirándole la moto encima.

Allí la encierran contra los vehículos que se encontraban estacionados, desciende uno de estos delincuentes, forcejean, y el sujeto le propina varios golpes en el cuerpo a Brizzi, logrando sustraerle su bicicleta. Finalmente los ladrones se fueron con su bicicleta cargada en el rodado por Rosales, doblando en Montarcé con sentido a calle Ramón Falcón.