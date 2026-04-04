Aseguran que campaña rusa pagó notas para desprestigiar a Milei: figuran 2 medios bonaerenses y 1 periodista de SIPREBA
Un informe filtrado expone una presunta campaña de desinformación rusa con más de 250 notas publicadas en medios argentinos durante 2024, en el contexto del apoyo del país a Ucrania. El documento menciona varios medios nacionales y locales. Hubo descargos públicos y seguimiento de la SIDE. FOPEA ya había advertido sobre la situación.
Según documentos filtrados al consorcio de medios internacionales de investigación, un grupo identificado como "La Compañía", vinculado a Rusia, habría realizado una serie de publicaciones que incluyeron más de 250 notas y artículos de opinión en distintos portales argentinos, con un monto total que rondaría los 283 mil dólares.
El informe indica que estas acciones se produjeron durante la primera mitad de 2024, en un contexto en el que Argentina mostraba apoyo a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia. Además de los artículos publicados en medios digitales, los documentos mencionan la difusión de mensajes en espacios públicos, como pasacalles y banderas con referencias al conflicto.
Entre los portales donde se registraron estas publicaciones hay dos medios bonaerenses. Los portales incluyen Diario Con Vos (37 notas), El Destape (27), Diario Registrado (26), Realpolitik (20), Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10), La Patriada Web (9), Ámbito (8), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6), El Ciudadano Web (6), Sección Ciudad (5), Infocielo (3), Infobae (2), El Cronista (2) y Contraste MDP (1).
Tras la publicación, C5N fue uno de los primeros medios en responder. Autoridades del Grupo Indalo ordenaron una auditoría interna para determinar lo ocurrido. Ante la consulta periodística, desde Infobae señalaron que las dos notas incluidas en el informe fueron realizadas por un redactor del medio, Juan Piscetta, miembro del SIPREBA, y que forman parte de su trabajo habitual como periodista.
El propio Piscetta publicó un descargo en redes sociales en el que rechazó las versiones difundidas. "En las últimas horas se publicó una información sobre una campaña rusa de desinformación en medios argentinos. En el caso de Infobae, involucra dos notas mías con mi firma, que se habrían realizado a cambio de cifras irrisorias de pagos en dólares. Es falso", afirmó. Además, aseguró que los artículos "son fruto de mi trabajo sobre la actualidad nacional, hecho en base a fuentes argentinas y publicado por editores", y sostuvo que desconoce "quién o con qué intención" fue involucrado en esa trama. "Sabemos que este oficio conlleva riesgos. La democracia se debilita ante cualquier caza de brujas contra periodistas que solo informan y opinan", concluyó.
La SIDE confirmó la existencia de la campaña y precisó que la información había sido remitida a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025. Según la SIDE, la operación buscaba influir en la opinión pública en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros.
Tras la difusión del informe, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales sobre el tema y calificó el hecho como de “gravedad institucional”, al tiempo que cuestionó a sectores del periodismo mencionados en la investigación.
Por su parte, el FOPEA ya había advertido sobre este tipo de operaciones. A comienzos de año, la entidad difundió un informe en el que alertó sobre campañas de desinformación vinculadas a intereses extranjeros en la región, a partir de investigaciones propias y denuncias de especialistas en comunicación digital.
El consorcio internacional que investigó los documentos incluyó a Filtraleaks, openDemocracy, Dossier Center, iStories, All Eyes on Wagner y Forbidden Stories, que además identificaron la participación de redes sociales en la difusión de los contenidos.
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