La Selección argentina buscará este miércoles un lugar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario que combina tecnología, arquitectura de vanguardia y una capacidad para más de 75.000 espectadores.

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El estadio ya trae un buen recuerdo para el equipo de Lionel Scaloni, ya que allí consiguió la victoria por 3 a 2 frente a Egipto en los octavos de final, uno de los partidos más vibrantes del certamen.

Uno de los principales atractivos del recinto es su techo retráctil, diseñado con una estructura inspirada en el diafragma de una cámara fotográfica. La innovadora ingeniería y su enorme pantalla circular de 360 grados lo convirtieron en un ícono del deporte estadounidense.

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Inaugurado en 2017, el Mercedes-Benz Stadium demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares y rápidamente pasó a integrar el grupo de los estadios más importantes del mundo. Además de ser sede del Mundial 2026, recibió el Super Bowl LIII, partidos de la Copa América 2024 y de la Copa Oro de la Concacaf.

Actualmente es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United FC, una de las franquicias más convocantes de la Major League Soccer.

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Durante esta Copa del Mundo, además, el estadio fue elogiado por miles de hinchas debido a una política poco habitual en los grandes eventos deportivos: mantener precios accesibles para alimentos y bebidas, evitando los elevados costos que suelen registrarse en este tipo de espectáculos.

En este escenario de primer nivel, Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar uno de los clásicos más importantes de la historia del fútbol, con el gran objetivo de alcanzar la final del Mundial 2026.

Los partidos del Mundial 2026 disputados en el Mercedes-Benz Stadium

España 0-0 Cabo Verde

Sudáfrica 1-1 República Checa

España 4-0 Arabia Saudita

Marruecos 4-2 Haití

Uzbekistán 1-3 República Democrática del Congo

República Democrática del Congo 1-2 Inglaterra

Egipto 2-3 Argentina