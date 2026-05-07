La diputada nacional de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, quedó envuelta en una nueva polémica luego de publicar en su cuenta oficial de X una foto íntima y de alto contenido erótico que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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La legisladora compartió la imagen para desmentir versiones que aseguraban que el material pertenecía a una supuesta cuenta de OnlyFans. “Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de OnlyFans... Nunca tuve OnlyFans”, escribió en sus redes.

En la foto se la ve semidesnuda junto a un hombre cuya identidad no fue confirmada oficialmente, aunque varios usuarios señalaron que podría tratarse del influencer libertario Emmanuel Danann, expareja de la diputada.

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Lejos de bajar el tono de la discusión, Lemoine redobló la apuesta y sostuvo que la imagen incluso “debe estar” publicada en su cuenta de Facebook desde hace años. Además, deslizó sospechas contra su ex: “La debe haber pasado él para que la publiquen y figurar”.

La publicación provocó una fuerte repercusión política y mediática. Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de la diputada a manejar su vida privada como quiera, otros cuestionaron que una representante del Congreso publique contenido de ese tenor desde una cuenta oficial vinculada a su función pública.

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El episodio volvió a poner bajo la lupa el uso de redes sociales por parte de dirigentes libertarios y reavivó comparaciones con otros escándalos políticos ocurridos en el Congreso. Entre ellos, el caso del exdiputado Juan Ameri, quien renunció en 2020 tras protagonizar una escena sexual durante una sesión virtual.

En paralelo, el tema escaló aún más por el contexto político que atraviesa el oficialismo, en medio de tensiones internas y nuevas acusaciones contra funcionarios cercanos al presidente Javier Milei.

No es la primera vez que Lemoine genera controversia por publicaciones en redes. En otras oportunidades, la diputada ya había quedado en el centro de debates por fotos de su etapa como cosplayer, videos virales y cruces públicos con periodistas y dirigentes políticos.

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