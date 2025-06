La confirmación de Cristina Kirchner como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense no pasó desapercibida en Casa Rosada. Aunque Javier Milei evitó pronunciarse directamente, reaccionó a su estilo: compartiendo mensajes ajenos, pero con un contenido claro y provocador. Desde su cuenta en X, el Presidente difundió críticas que tildan a la expresidenta de haber "arrugado" a jugar en ligas mayores y la señalan como símbolo de una etapa política que busca dejar atrás.

El primero de los mensajes que amplificó Milei fue una reflexión del periodista Esteban Trebucq, transmitida por LN+. “Cristina arrugó a jugar la grande. Arrugó a ser presidenta y lo puso a Alberto porque perdía, y ahora sabe que pierde a diputada nacional y va de legisladora provincial”, opinó el conductor. El mandatario lo reposteó sin agregar comentarios.

En otro tramo del mismo análisis, Trebucq remató: “Si Cristina fuese tan buena y tuviese tanta potencia electoral, hoy sería potencial candidata a presidenta. Y no puede ser ni diputada nacional”. Otra frase que Milei eligió subir a su perfil.

Pero no fue el único. El Presidente también compartió un mensaje de la cuenta oficialista @MileiImperator, donde se lanza una advertencia política con tono beligerante: “Vamos a ganar la provincia de Buenos Aires y no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. Me preparé toda la vida para ver cómo le ponemos el último clavo al cajón del kirchnerismo con CFK adentro”, dice el posteo, acompañado por una imagen generada con inteligencia artificial de un león con remera violeta.

Por su parte, Cristina Kirchner eligió el canal C5N para confirmar su postulación. Lo hizo en tono defensivo: “¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre?”, se preguntó. Y advirtió: “Esto puede irradiar, no sólo a la Provincia, sino a todo el país”.

Desde el oficialismo libertario, otro que se sumó fue José Luis Espert, quien será candidato en el mismo distrito. En vivo y al aire se enteró de que no se enfrentará directamente con la exmandataria. “Me encantaría enfrentarla. Sería importante para las ideas de la libertad que la cara de la derrota en octubre sea Cristina”, sostuvo. Luego, elevó el tono: “Es una chorra maldita, una muy mala persona. Es lo peor que le pasó a la Argentina”.

En la misma línea, calificó al kirchnerismo como un ‘genocidio económico y sociocultural’, y lamentó que no podrá ser quien la derrote en las urnas. “La justicia está ante todo. Ojalá que sea condenada y que no pueda competir”, cerró.

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se celebrarán el 7 de septiembre, y la tercera sección electoral volverá a ser uno de los principales terrenos.