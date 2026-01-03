La noticia sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tuvo repercusión inmediata entre los venezolanos que residen en la provincia de Buenos Aires, donde se multiplicaron las reacciones personales, los mensajes en redes sociales y los intercambios entre comunidades organizadas. En ciudades como Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca, el hecho fue seguido con atención, con expresiones de festejo, pero también con llamados a la prudencia y al seguimiento de la evolución política en Venezuela.

Ads

En Mar del Plata, varios venezolanos se enteraron durante la madrugada. José Parada, profesor universitario y escritor venezolano que vive en la ciudad desde 2021, contó que recibió un llamado desde Estados Unidos cerca de las cuatro de la mañana. “Hace unos 15 años esperaba este día”, expresó en diálogo con Diario La Capital, donde describió la noticia como “el principio del fin”, aunque aclaró que prefiere mantener una actitud cauta hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, en Argentina residen alrededor de 386 mil venezolanos, con una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata no existen cifras oficiales actualizadas, aunque referentes de la colectividad venezolana estiman que la comunidad local es reducida pero activa, con presencia en el comercio, la gastronomía y distintas actividades culturales.

Ads

La repercusión también se reflejó en la actividad cotidiana. El emprendimiento gastronómico Jojoto, dedicado a la cocina venezolana y conocido en Mar del Plata por sus tequeños, arepas y cachapas, publicó un mensaje en sus redes sociales al comenzar la jornada: “Abrimos. Estamos muy felices, pero aún con mucha angustia e incertidumbre. Acá estaremos trabajando, pero rezando y con el corazón en Venezuela”, escribieron en un posteo que fue compartido por vecinos y clientes.

Otro de los mensajes que tuvo amplia circulación fue el del influencer y creador de contenidos venezolano Jonathan Argüello, conocido en redes como Bartender MDQ, quien vive en Mar del Plata y suele difundir propuestas gastronómicas de la ciudad y de otros puntos del país. A través de un video, se mostró visiblemente emocionado y expresó su alegría, con palabras que rápidamente se viralizaron entre la comunidad venezolana y marplatense.

Ads

En La Plata, una de las ciudades bonaerenses donde más creció la población venezolana en los últimos años, la reacción fue similar. Grupos de WhatsApp y redes comunitarias comenzaron a activarse para intercambiar información y evaluar posibles expresiones públicas. Desde la Asociación Civil Venezolanos de La Plata, su presidente Rogelio Zafra señaló al medio local El Día que muchos compatriotas recibieron la noticia con alivio y expectativa, aunque remarcó que el proceso “todavía no está cerrado” y que es necesario esperar definiciones institucionales en Venezuela.

Zafra explicó además que la Asociación, creada formalmente en 2025, viene desarrollando tareas de acompañamiento a migrantes, con acciones solidarias, orientación migratoria y articulación con instituciones locales, en una ciudad que se convirtió en punto de radicación para miles de venezolanos.

En Bahía Blanca, la noticia derivó en una manifestación pública durante la tarde de este sábado. Un grupo de venezolanos autoconvocados se reunió en la plaza Rivadavia para celebrar la captura de Maduro, sumándose a expresiones similares que se replicaron en distintos puntos del país y del mundo.

Ads

Con banderas y pancartas, los asistentes manifestaron su apoyo a la medida. “Aquí estamos un grupo de la colectividad venezolana de Bahía Blanca, haciendo voz y manifestando nuestra emoción. Ya es un gran paso lo que se acaba de dar”, expresó Ana Julia García en diálogo con La Brújula 24. En ese sentido, sostuvo que el hecho representa “lo que estábamos esperando” y remarcó que Maduro “está en manos de la justicia”.

Entre los carteles exhibidos se leían consignas como “Venezolanos radicados en Bahía Blanca solicitamos la liberación de los presos políticos” y “Gracias Dios por permitir la caída de la dictadura”. García agregó que, si bien reconocen que se trata de un proceso en desarrollo, la jornada fue vivida con alegría y agradecimiento, incluyendo menciones al respaldo del gobierno argentino.

En paralelo, la noticia también generó reacciones contrarias en la ciudad. Gremios como Suteba, ADUNS y la CTA Bahía Blanca difundieron comunicados de repudio a la operación militar estadounidense. Desde ADUNS calificaron el hecho como una “gravísima agresión” y cuestionaron la intervención de Estados Unidos en la región, mientras que la CTA expresó su rechazo al ataque y denunció consecuencias sobre la población civil venezolana.

Más reacciones en la Provincia: