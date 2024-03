San Nicolás de los Arroyos, una ciudad estratégicamente ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, se ve envuelta en un clima de aprensión debido a la escalada de violencia que sacude a la cercana ciudad de Rosario. Con poco más de 165 mil habitantes y una posición privilegiada a orillas del río Paraná, San Nicolás forma parte de un conjunto de ciudades costeras de tamaño medio, entre las que se incluyen San Pedro, Zárate y Campana. Sin embargo, su ubicación estratégica también la coloca a tan solo 64 kilómetros del epicentro de una ola de violencia sin precedentes.

En las últimos horas, Rosario fue testigo del incremento de la actividad delictiva perpetrada por bandas narcocriminales. Trágicamente, esta violencia se cobró la vida de dos taxistas, un chofer de trolebús y, más recientemente, un joven empleado de una estación de servicio. Ante esta situación, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció medidas contundentes para hacer frente a lo que ha calificado como "acciones de terrorismo" por parte de estos grupos delictivos, quienes exigen condiciones más beneficiosas para los narcotraficantes detenidos en las cárceles.

En San Nicolás, la preocupación es palpable en las calles. El temor principal radica en la posibilidad del desembarco de las fuerzas armadas en Rosario y en el potencial desplazamiento de los delincuentes hacia zonas periféricas, incluida la propia ciudad de San Nicolás. A pesar del carácter amable y cálido que caracteriza a muchos pueblos del interior de la provincia, muchos vecinos y comerciantes prefieren guardar silencio ante la prensa. Así lo corroboró LaNoticia1.com durante una recorrida por la ciudad, que por si fuera poco, también se vio afectada por un fuerte temporal.

“A nivel político ni se menciona el tema. Es como que no vivimos cerca de Rosario ni nada, de eso acá no se habla. Se habla de otras cosas, como la obra pública y para de contar. A nivel social, la gente por ahí se manifiesta en redes sociales. Más de una vez han mencionando la cercanía de San Nicolás con Rosario. Y obviamente hay mucho miedo. Más que nada porque se habla de la militarización de Rosario y el tema es saber a dónde va a ir toda esa gente que está delinquiendo allá", señaló a LaNoticia1.com Claudia Torres, periodista del periódico local Prensa Libre de San Nicolás.

De acuerdo a lo que indicó esta trabajadora de prensa local, “muchos creen que puede haber un gran movimiento de criminales a las ciudades vecinas”: “Es lo que ya le pasó a Villa Gobernador Gálvez, por ejemplo. Y se van expandiendo cada vez más”. “Acá el temor gira en torno posibilidad de que esas bandas se terminen radicando del todo en San Nicolás. De hecho, hace poco tiempo acá se desarticuló una banda mixta de narcos que trabajaba en San Nicolás y Rosario, integrada por gente de las dos ciudades, y que movía muchos kilos de droga, lo que demuestra la conexión entre estos dos lugares", completó.

Por su parte, Walter Álvarez del canal Somos San Nicolás, sostuvo que “en la ciudad siempre está latente el miedo a que los narcos se vengan para acá" y recordó que en 2023, algunos narcos rosarinos fueron detenidos en San Nicolás". En diálogo con LaNoticia1.com, el conductor reconoció el crecimiento del narcomenudeo aunque resaltó que “las fiscalías tematizadas en drogas están trabajando bien” en el tema. En tanto, Nicolás Fenley, del diario El Norte, recordó que “el jueves pasado durante su visita a ExpoaAgro, Patricia Bullrich advirtió que lo que pasa en Rosario ya se estaba esparciendo a San Nicolás".

Consultada por este medio, Sandra, del Colegio Veterinarios San Nicolás, remarcó que "en la ciudad siempre hay miedo: pero no solamente por lo que pasa en Rosario. San Nicolás está viviendo un caos día tras día. Todos los días hay robos de motos, de bicicletas, de celulares. O sea, no llegamos a tener miedo a Rosario, tenemos miedo de San Nicolás directamente". “Es cierto que tarde o temprano Rosario puede llegar a San Nicolás, pero en este momento le tenemos miedo a los ladrones que tenemos acá”, advirtió la vecina nicoleña en clara referencia al crecimiento de los índices de inseguridad que golpean al distrito.

“Muchas de las secuelas de Rosario ya las tenemos en San Nicolás. Los robos a los comercios, las mecheras, la rotura de vidrio. Ya en San Nicolás estamos siendo un Rosario chiquitito. Los traficantes ya vienen para acá. Y no son nuevas las conexiones criminales entre San Nicolás y Rosario. Hoy por hoy te digo que estamos igual que en Rosario, pero somos un pueblito. Obviamente, todo el mundo tiene miedo. Tenemos miedo que tu hijo salga a la calle y no vuelva porque le afanaron un par de zapatillas al celular. O porque le vieron fea la cara. Hace rato ya no pueden salir en bicicleta. Y esto viene de hace rato”, lamentó la mujer.

A la sombra de la violencia, San Nicolás enfrenta también la furia de la naturaleza desatada. Este fin de semana, un potente temporal azotó la ciudad, dejando un rastro de destrucción en su estela. Calles inundadas, árboles derribados y cortes de luz son solo algunas de las consecuencias de esta tormenta sin precedentes. “La gente está preocupada por lo de Rosario. Pero lo que pasa es que por estas horas estamos sufriendo las consecuencias de la tormenta del viernes, hay gente sin luz, sin agua, casas destruidas, gente que perdió todo”, contó a LaNoticia1.com Ruben Sisterna, periodista del diario El Informante de San Nicolás.

“Toda la ciudad entera fue afectada por el temporal, nadie quedó indemne: 16 torres de alta tensión caídas, árboles y ramas caídos, voladura de techos, hubo y hay mucha angustia y preocupación. Y a eso se le suma que desde hace mucho se comenta que los delincuentes de Rosario cuando tienen problemas vienen para acá por la cercanía con esa ciudad. Entonces hay una doble preocupación, lo que pasaron con la tormenta y lo que se puede llegar a venir con la inseguridad”, agregó Sisterna ante los micrófonos de este medio, dando cuenta que los vecinos no están transitando por sus mejores días.



Fuentes de los Bomberos Voluntarios de San Nicolás expresaron a LaNoticia1.com la difícil situación que les tocó protagonizar durante este fin de semana. “A veces la naturaleza presenta estas situaciones que sobrepasan el pensamiento humano y a veces la naturaleza te da batalla. Pero bueno, acá se trabajó duramente en distintas intervenciones con respecto al clima, con caída de árboles, con voladuras de techo, en distintos puntos de la ciudad, donde fue la zona más afectada, en la zona sur de San Nicolás”, indicó uno de los rescatistas que conversaron con uno de los cronistas de este portal.

“Se trabajó tratando también de liberar las arterias, tanto las entradas principales como lo de los barrios, por cualquier eventualidad que pueda surgir hoy, de acá a mañana, tanto sea de emergencia médica, bomberos o policía, puedan tener tránsito libre para que las calles sigan circulando. En cuanto al tema del suministro eléctrico, se está retomando paso a paso de acuerdo a lo que informó la empresa Eden”, indicó uno de los integrantes del cuerpo de Bomberos local. “Paso a paso se está retomando la actividad, porque sabemos que ante este tipo de situación climática es difícil volver a la normalidad rápidamente”, analizó.

En cuanto a las consecuencias del temporal, graficó: "Se está reconstruyendo todo. Con la tormenta se perdió mucho. Y todo lleva un proceso de tiempo que por ahí muchos vecinos no están dispuestos a esperar, porque todos tienen que ir a trabajar y todos los chicos tienen que ir al colegio. Cuando pasan estas cosas así, la naturaleza te saca de una arquitectura o de una organización diariamente que tiene uno, estos son fenómenos que rompen cualquier esquema”, agregaron desde el cuartel local. “La intensidad de la tormenta bajó. Pero se sigue trabajando duramente porque se esperan lluvias para toda la semana”, concluyó.

Por último, Edgar Panigatti, de la Asociación Civil Foro Medio Ambiente de San Nicolás (FOMEA), comentó que “la tormenta fue algo nunca visto en mis 66 años aquí en San Nicolás”. “Nunca había visto una tormenta de este tipo. Evidentemente fue un tornado, por más que los meteorólogos lo nieguen y digan que fue una tormenta subtropical, fue un tornado que arrasó prácticamente con toda la ciudad. Los daños son incalculables, hay casas que se le volaron techos, casas que han sido destruidas casi en su totalidad, casi que han perdido todo”, indicó el especialista en diálogo con LaNoticia1.com.

“Como en San Nicolás no existe Defensa Civil, la municipalidad está ausente. Hay que resaltar la labor impresionante de Edén, la empresa de servicio eléctrico, que está constantemente, desde que pasó la tormenta, reparando las líneas. Se cayeron tres torres de alta tensión en el trayecto de la tormenta, que van desde la ciudad de La Emilia hasta el arroyo Ramallo, toda esa franja, y todos esos barrios intermedios todavía siguen sin luz”, agregó. “Encima de todo esto, como siempre los ladrones de cable aprovecharon la volada y se han robado hasta este momento no menos de 5.000 metros de cable", concluyó Panigatti.