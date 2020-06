POR CHRISTIAN THOMSEN HALL

El Intendente de Suipacha, Alejandro Federico, brindó una entrevista a LaNoticia1.com, donde contó como se está viviendo la cuarentena por coronovaris en uno de los municipios más chicos de la Provincia. Según indicó el jefe comunal de Juntos por el Cambio, en la Comuna "estamos con las complicaciones e incertidumbres que todos tienen". "Los resultados para nosotros hasta ahora vienen siendo positivos porque desde que comenzó el aislamiento, todavía no hemos registrado ningún caso de Covid-19", celebró el alcalde.

EL IMPACTO DEL COVID EN SUIPACHA

Al ser consultado acerca de como Suipacha enfrenta la cuarentena, el alcalde precisó: "Estamos con un trabajo de concientización muy importante, que a mi criterio, es lo único que podemos resolver". En ese sentido, consideró que "por más medidas que se tomen y controles que se hagan, no tener casos siempre va a depender de la responsabilidad de los vecinos". "Como pasa en todos lados, tenemos un sector de la sociedad que está más relajada y hay gente que está cansada porque la situación econocómica es preocupante", dijo.

SALUD Y SOLIDARDAD

En cuanto a materia sanitaria, el jefe comunal de origen radical expresó que esta es una problemática que pasa cada 100 años y "esta vez nos tocó a nosotros". Hacemos controles estrictos debido a que tenemos ciudades vecinas que si tienen casos y por eso tenemos que cuidarnos mucho. "Hemos logrado tener el hospital en muchísimas mejores condiciones, sabiendo que es el único sector de salud que tenemos. Lo hemos acondicionado para recibir a posibles pacientes con virus, sin dejar de atender las problemáticas más comunes".

Por otra parte, Federico detalló que en su comuna se generó una nueva sala de terapia intensiva y valoró la adquisición de nuevos respiradores. "Todo esto gracias a un esfuerzo muy grande de la sociedad, ya sean vecinos, productores y comerciantes que han colaborado mucho con nuestra gestión de gobierno para poder tener el hospital como lo tenemos hoy. Hemos generado una capa sanitaria que puede albergar a más de 20 personas si hiciera falta, pese que hasta hoy no la hemos tenido que usar", precisó, mientras agradecía a los vecinos.

EXCEPCIONES

Respecto a las actividades exceptuadas, teniendo en cuenta que Suipacha no tienen casos positivos, el Intendente reveló: "Actualmente somos uno de los municipios que más excepciones tenemos, por supuesto cada una con sus protocolos". Y analizó. "Ahora estamos esperando una definición del Gobierno de la Provincia con lo que determinó el presidente de la Nación, que propuso que en las ciudades donde no hay caso en vez de aislamiento haya distanciamiento. Creemos que todavía es riesgoso ir por ese camino".

En ese contexto, Federico precisó en LaNoticia1.com que desde la Comuna elevaron un pedido sobre este tema: "Como Intendente de un municipio del interior de la Provincia y como Intendente de Juntos por el Cambio, hemos enviado una solicitud al Gobernador para que seamos nosotros los alcaldes quienes podamos determinar, con la autonomía que cada municipio tiene, cuando una actividad puede tener excepción y cuando no, sin tener que consultar permanentemente y aguardar la autorización de la Provincia".

SITUACIÓN ECONÓMICA

Nuestro municipio es chico y tiene 11 mil habitantes, que se caracteriza por la actividad productiva del campo. Nuestro presupuesto depende un 80% de la Coparticipación y el resto son recursos propios, que no son tantos por la dimensión que tenemos. Cuando la Coparticipación disminuye, nos afecta mucho, por eso debimos readecuar nuestro presupuesto para poder cubrir la situación sanitaria y social. Estamos haciendo un esfuerzo grande y hemos pagado siempre los sueldo ni tampoco tenemos deudas con los proveedores.

QUEJA POR PEDIDO DE PATRULLEROS

El Gobierno provincial remitió a 28 municipios bonaerenses, la mayoría del interior y todos gobernados por intendentes de la oposición, una orden emanada del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni para que envíen patrulleros al conurbano para reforzar los operativos relacionados con el control de la cuarentena en esa zona. Uno de ellos es Suipacha y Alejandro Federico se mostró disgustado por la decisión: "Creo que no está bien y no va a dar resultado esta medida, por eso espero que se revierta", se quejó.

"Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia nos llegó una circular para que móviles de la Policía tuvieran que dirigirse sí o sí al AMBA. En este caso, al municipio de La Matanza. Yo la desición la puedo llegar a comprender, pero es difícil aceptarla", aseguró el mandatario municipal en LaNoticia1.com, donde explicó que si bien los patrulleros pertenecen a la Policía Bonaerense "fueron destinados para la Policía Comunal y desde hace tiempo se mantienen integramente con recursos municipales".

En ese sentido, aseguró que "los recursos que la Provincia manda no alcanza para mantener los patrulleros" y consideró sorpresiva la decisión: "Nos encontramos con una disposición del Ministerio de Seguridad, de un momento para otro". A Alejandro Federico le resultó llamativo que todos los distritos a los que se les solicitó patrulleros son gobernados por intendentes de la oposición. "Todos los municipios de Juntos por el Cambio tuvieron que entregar algún móvil para que trabajen en el AMBA", reveló.

SU RELACIÓN CON KICILLOF

El mandatario comunal, que responde a Juntos por el Cambio, dijo que la relación Kicillof es buena: "Tengo que decir que sí. Nosotros hemos tenido buenos resultados en gran medida. Podemos expresarnos bien. Nuestro espacio es recibido. Son consesuadas muchas de nuestras políticas. Quisieramos que los resultados fueran un poco más positivos", expresó.

En cuanto a su queja por los partulleros, explicó: "Son detalles que no hacen a que yo tenga que decir que nos llevamos mal con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires o que el Gobernador no atiende nuestros pedidos, pero son detalles que no puedo dejar de indicarlos, porque son cosas que no están bien y a nosotros también noshace falta".