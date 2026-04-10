ATE convocó a un paro nacional para el 21 de abril
La medida de fuerza, que incluirá movilizaciones, tendrá lugar en reclamo de la reapertura de las paritarias y en rechazo a las políticas económicas de Javier Milei.
"El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
Y añadió: "Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los van a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más".
El paro se realizará el próximo 21 de abril, e incluirá marchas en todo el país. Vale destacar que 9 días después movilizará la CGT, comenzando a generar preocupación en Casa Rosada.
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