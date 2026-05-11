El pasaje de los trenes nacionales tendrán una serie de aumentos en los próximos meses, en base a un nuevo esquema tarifario que el Gobierno puso a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante.

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El primer ajuste sobre las tarifas del transporte se aplicará desde el próximo lunes 18 de mayo, mientras que habrá subas mensuales hasta septiembre

En los servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que incluyen a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios con la tarjeta SUBE registrada será la siguiente, según el mes:

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Sección 1 (0 a 12 km) : $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre)

: $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre) Sección 2 (12 a 24 km) : $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre)

: $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre) Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre)

En tanto, los usuarios que tengan la SUBE sin registrar abonarán:

Tarifa plana: $1.100 (mayo) / $1.300 (junio) / $1.400 (julio) / $1.600 (agosto) / $1.700 (septiembre)

Nuevas tarifas de referencia para los trenes de larga distancia

Constitución – Mar del Plata: $29.972 (mayo) / $34.514 (junio) / $39.055 (julio) / $43.596 (agosto) / $48.137 (septiembre)

$29.972 (mayo) / $34.514 (junio) / $39.055 (julio) / $43.596 (agosto) / $48.137 (septiembre) Retiro – Junín: $19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre)

$19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre) Retiro – Rosario: $22.003 (mayo) / $25.337 (junio) / $28.670 (julio) / $32.004 (agosto) / $35.338 (septiembre)

$22.003 (mayo) / $25.337 (junio) / $28.670 (julio) / $32.004 (agosto) / $35.338 (septiembre) Once – Bragado: $17.728 (mayo) / $20.414 (junio) / $23.100 (julio) / $25.786 (agosto) / $28.472 (septiembre)

Nuevas tarifas de referencia para servicios ferroviarios regionales

Tren de las Sierras : $3.634 (mayo) / $4.184 (junio) / $4.735 (julio) / $5.285 (agosto) / $5.836 (septiembre)

: $3.634 (mayo) / $4.184 (junio) / $4.735 (julio) / $5.285 (agosto) / $5.836 (septiembre) Paraná-La Picada : $731 (mayo) / $841 (junio) / $952 (julio) / $1.063 (agosto) / $1.174 (septiembre)

: $731 (mayo) / $841 (junio) / $952 (julio) / $1.063 (agosto) / $1.174 (septiembre) Los Amores-Cacuí : $1.995 (mayo) / $2.298 (junio) / $2.600 (julio) / $2.902 (agosto) / $3.205 (septiembre)

: $1.995 (mayo) / $2.298 (junio) / $2.600 (julio) / $2.902 (agosto) / $3.205 (septiembre) Chorotis-Sáenz Peña : $2.455 (mayo) / $2.827 (junio) / $3.199 (julio) / $3.571 (agosto) / $3.943 (septiembre)

: $2.455 (mayo) / $2.827 (junio) / $3.199 (julio) / $3.571 (agosto) / $3.943 (septiembre) Güemes-Campo Quijano : $1.265 (mayo) / $1.456 (junio) / $1.648 (julio) / $1.839 (agosto) / $2.031 (septiembre)

: $1.265 (mayo) / $1.456 (junio) / $1.648 (julio) / $1.839 (agosto) / $2.031 (septiembre) Tren del Valle: $563 (mayo) / $649 (junio) / $734 (julio) / $819 (agosto) / $905 (septiembre)

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