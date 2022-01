22 pueblos de la Costa Atlántica se movilizan este martes 4 de enero contra las petroleras en el Mar Argentino. En Mar del Plata ya se habían expresado en la audiencia pública de julio de 2020 por «un mar sin petroleras», aunque la instancia no era vinculante.

Ahora, la manifestación se produce luego de que el 30 de diciembre el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié, autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires.

No tienen licencia social, las 30 convocatorias que se están desarrollando, lo demuestran.

Cabe aclarar que dicha actividad no cuenta con licencia social y será desarrollada en conjunto con las empresas Shell e YPF.

¿Qué es la exploración sísmica cuencas afueras (u offshore)? La misma utiliza una flota de buques con sensores que recopilan información del subsuelo marino a través de un bombardeo sonoro. Con esos datos construyen mapas para determinar cuáles son los lugares donde es posible realizar las perforaciones exploratorias.

La zona donde se proponen estos proyectos se solapa con el «Frente Talud», identificado como posible Área Marina Protegida por científicos nacionales y por el mismo Ministerio de Ambiente ya que se trata del principal corredor biológico del Mar Argentino, por su alta productividad y por ser la zona de alimentación de importantes especies como la ballena franca austral.

En Mar del Plata se hace escuchar el #Atlanticazo al grito de ¡Fuera petroleras! Las movilizaciones se replican en todo el país desde la Costa Atlántica hasta la Patagonia

Leé más https://t.co/intg8j1Pc3 pic.twitter.com/mp4PzY8zNl — Agencia Tierra Viva (@Tierra_Viva_) January 4, 2022

Maximiliano Pomponio, ntegrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Pomponio adviertió a Tierra Viva que "hace varios meses tuvimos la noticia de que se encontraba suspendida la aprobación para realizar exploración sísmica pero a un día de finalizar el 2021, el 30 de diciembre, Juan Cabandié autoriza la exploración sísmica».

Equinor opera en San Juan y también la zona de Vaca Muerta. A nivel marítimo, los bloques concesionados a la empresa están repartidos en la Cuenca Argentina Norte (CAN), en la Cuenca Austral (AUS) y en la Cuenca Malvinas Oeste (MLO).

En esta oportunidad, ls ciudades que se movilizarán este 4 de diciembre son:

Mar del Plata: en la Rambla de los Lobos a las 17 horas.

Necochea Quequen: en Calles 83 y 2 a las 18 horas.

Miramar: Calle 21 y costanera en la M a las 18 horas.

Partido de la Costa (Aguas Verdes, San Bernardo, Costa Azul, Lucila del Mar y Mar de Ajó): en Av. Costanera y Av. San Bernardo a las 17 horas.

Villa Gesell: en 104 y la playa a las 17 horas.

Bahía Blanca: San Martin y Vélez Sarsfield (Ingeniero White) a las 10 horas.

Monte Hermoso: en Peatonal Dufaur y Perón (la medialuna) a las 17 horas.

Ciudad de Buenos Aires: en la Plaza de Mayo a las 17 horas.

La Plata: en Av. 7 y 50 a las 18 horas.

San Clemente del Tuyú: en el muelle de San Clemente del Tuyú a las 18 horas.

Rio grande (Neuquén): a las 17 horas.

Posadas (Misiones): en la Plaza San Martín a las 19 horas.

Oberá (Misiones): en el Hospital Samic a las 9 horas.

Tucumán: en la Casa Histórica a las 18:30 horas.

Trelew: en Playa Unión desde el Anfiteatro a las 19 horas.

Esquel: en Plaza San Martín a las 20 horas.

Puerto Madryn: por la playa desde el Quijote a las 18 horas.

Gualeguaychú: en la Plaza Colón a las 18:30 horas.

Ushuaia: en San Martín y Fadul a las 19 horas.

Ostende: Rambla sur y Nuestras Malvinas. Miércoles 5 de enero a las 12 horas.

Reta: en 48 y el mar a las 17 horas. Viernes 7 de enero a las 17 horas.

Claromecó: en Balneario Samoa, calle 28 y Av. Costanera. Viernes 7 de enero a las 17 horas.

"El pueblo esta de pie, luchando contra el extractivismo, en defensa del mar y por la vida en nuestros territorios", indica la convocatoria y Maximiliano Pomponio es contundente: "La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras no para. No queremos las petroleras porque van a generar un daño ambiental irreversible. No estamos dispuestos a negociar la degradación de nuestros territorios".

“No hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace a Tierra Viva.

Según datos de la ONG, la exploración sísmica es el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático detrás de las pruebas militares y nucleares.