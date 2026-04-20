El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de La Plata dictó el sobreseimiento de Juan Buzali, exmarido de Carolina Píparo actual directora del Banco Nación.

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Los magistrados determinaron que la maniobra realizada con su vehículo -atropellar a dos jóvenes en La Plata durante la madrugada de Año Nuevo de 2021- fue un delito culposo y no doloso, es decir, el intento de homicidio.

A raíz de esta decisión de considerar un delito menos grave, es que se encuentra prescripto. Por su parte, la defensa ya anunció que apelará el fallo en la Cámara de Casación.

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El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, había pedido ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía había solicitado seis años de cárcel. La defensa, por otro lado, reclamó su absolución.

El hecho que derivó en el juicio ocurrió durante la madrugada del 1° de enero de 2021, cuando Píparo denunció haber sido víctima de un robo por parte de motochorros en el centro platense. Según su relato, tras el asalto, la pareja creyó identificar a los presuntos delincuentes y comenzó a seguir a un grupo de motociclistas.

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La persecución se extendió por varias cuadras hasta que, en la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que viajaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes sufrieron heridas tras caer al asfalto. Con el avance de la investigación se determinó que ninguno de los dos tenía vínculo con el robo denunciado.

Tras el episodio, Buzali fue detenido y permaneció dos años en prisión hasta obtener la excarcelación.