El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dará a conocer este lunes el veredicto contra Juan Ignacio Buzali, ex marido de Carolina Píparo, en el juicio en el que está acusado por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a quienes atropelló en enero de 2021.

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La decisión será anunciada a partir de las 11 horas por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr, luego de la finalización de los alegatos.

Durante el debate, el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia solicitó una pena de seis años de prisión efectiva al considerar acreditado que Buzali utilizó su vehículo como un arma para embestir a las víctimas. En la misma línea, los abogados de los damnificados pidieron una condena más severa, de ocho años de cárcel.

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Por su parte, la defensa, a cargo de Hugo Pinto, sostuvo que no existen pruebas concluyentes para acreditar la intencionalidad y pidió la absolución. Argumentó que el hecho debe ser interpretado como una conducta negligente y no como un intento de homicidio, al tiempo que cuestionó irregularidades en la investigación inicial.

El hecho que derivó en el juicio ocurrió durante la madrugada del 1° de enero de 2021, cuando Píparo denunció haber sido víctima de un robo por parte de motochorros en el centro platense. Según su relato, tras el asalto, la pareja creyó identificar a los presuntos delincuentes y comenzó a seguir a un grupo de motociclistas.

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La persecución se extendió por varias cuadras hasta que, en la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que viajaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes sufrieron heridas tras caer al asfalto. Con el avance de la investigación se determinó que ninguno de los dos tenía vínculo con el robo denunciado.

Tras el episodio, Buzali fue detenido y permaneció dos años en prisión hasta obtener la excarcelación.