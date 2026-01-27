Este martes, a las 15.00 la Unión Tranviarios Automotor (UTA) buscará que se incremento la propuesta salarial para los choferes de micros que operan en el AMBA bajo la amenaza de realizar el primer paro del año, que podría ser de hasta 48 horas.

Ads

El gremio viene de rechazar un aumento del 1%, mientras que las cámaras aseguran no tener fondos para mejorar la oferta.

A la audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano participarán los representantes de UTA; la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta); la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Ads

Ésta es la tercera audiencia del 2026, y el conflicto parece no encontrar encauce. "Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, dijeron en la UTA durante el encuentro del 13 de enero pasado.

La discusión de fondo, y el gremio lo sabe, son los subsidios que el Gobierno de Javier Milei le quitó a las cámaras, sin los cuales no sólo no pueden dar incrementos de sueldos sino que los ha dejado al borde de la quiebra.

Ads