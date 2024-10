Un nuevo escándalo sacude a la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires. Se filtró un audio donde Fernando Pérez, concejal de Quilmes y apoderado de la lista apadrinada por Martín Lousteau, pide a un dirigente del sector rival que modifique los resultados del escrutinio provisorio en el partido de Tigre. El episodio pone en el centro de la controversia las recientes internas del Comité Provincia de la UCR.

En la conversación, Pérez intenta persuadir a Francisco "Pupi" Blefari, referente del radicalismo en Tigre, quien apoyó a la lista de Maximiliano Abad y Gustavo Posse, que resultó ganadora en las elecciones internas del 6 de octubre. Pérez, quien representaba a la lista "Futuro Radical", respaldada por Lousteau, Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, sufrió una derrota frente a la candidatura de Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen.

El escandaloso audio en el que el apoderado del sector de Lousteau-Yacobitti pide alterar el resultado de la elección de la UCR bonaerense.



📲 Más información: https://t.co/c5mzRUPllA pic.twitter.com/jrftRhDCuL — Clarín (@clarincom) October 10, 2024

El audio, publicado por Clarín, revela cómo Pérez presiona a Blefari para que lo ayude a “impugnar” los resultados en Tigre, con el fin de “salvar la ropa” tras la caída de su lista en ese distrito clave de la primera sección electoral. “En el escrutinio provisorio puede haber un resultado y en el definitivo otro, esto es lo que estoy planteando”, se le escucha decir a Pérez, quien recibe un claro rechazo por parte de Blefari.

"Quiero que cagués a Carusso (Walter, principal operador político del ex intendente de San Isidro Gustavo Posse en la Provincia y diputado provincial por la UCR), no a Gustavo (Posse)", le pide en la conversación. "Lo que te digo ´Pupi´ con absoluta franqueza. Ya pasó la elección, cumpliste con Gustavo, dame algún elemento para que pueda sortear este quilombo, para que me salga bien, gane y quede liberado. Algún pedazo del distrito", insiste.

Puede interesarte

La insistencia de Pérez lo lleva a ofrecer promesas a cambio de ayuda: “Te ofrezco futuro político. Vamos a laburar con Manes, un tipo que puede construir una nueva mayoría”, plantea, en un intento por sumar aliados. Sin embargo, Blefari se mantiene firme y responde: "Soy leal con Gustavo", en referencia al ex intendente de San Isidro. “Cuando juego de un lado, juego de un lado. Si querés impugnar en Tigre, hacé lo que tenés que hacer”, agregó.

El intento de Pérez por alterar los resultados refleja las tensiones dentro del radicalismo bonaerense, en medio de una disputa interna que dejó heridas profundas. Este episodio se suma a la serie de escándalos que empañaron el proceso electoral del partido, que incluyó la irrupción de barras en la sede del escrutinio y denuncias cruzadas entre los sectores en pugna. Lejos de finalizar en paz, la interna radical sigue al rojo vivo.