El boleto de colectivo aumentará un 5% en la provincia de Buenos Aires a partir del domingo 1° de noviembre. La actualización dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense alcanza a las líneas de jurisdicción provincial que circulan por el conurbano y el Gran La Plata.

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El incremento se enmarca en el mecanismo establecido por la Resolución 81/25 del Ministerio de Transporte provincial, que vincula la actualización de las tarifas con la inflación y le suma dos puntos porcentuales. Para calcular los nuevos valores, la Provincia tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires correspondiente a septiembre de 2026, relevado por el INDEC.

Con los nuevos valores, el boleto mínimo en el conurbano costará $1.276,06 con la tarjeta SUBE registrada, mientras que quienes tengan la tarjeta sin registrar pagarán $2.552,12 por el mismo recorrido. En tanto, los pasajeros que cuenten con el atributo social abonarán $717,47 por el tramo mínimo, debido al descuento del 54%.

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En el Gran La Plata, que comprende La Plata, Berisso y Ensenada, el boleto mínimo ascenderá a $1.389,73. Allí también se aplicará una suba del 5% respecto de octubre, aunque las tarifas parten de una base más elevada.

Desde el Ministerio de Transporte provincial señalaron que la actualización busca garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, además de mejorar las condiciones de prestación.

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Cuánto costará el colectivo en la Provincia desde noviembre

Para los servicios provinciales del conurbano bonaerense, los valores con SUBE registrada serán los siguientes:

Hasta 3 kilómetros: $1.276,06.

$1.276,06. De 3 a 6 kilómetros: $1.435,56.

$1.435,56. De 6 a 12 kilómetros: $1.595,07.

$1.595,07. De 12 a 27 kilómetros: $1.914,09.

$1.914,09. Más de 27 kilómetros: $2.250,34.

El cuadro tarifario oficial del Gran Buenos Aires puede consultarse en la publicación del Ministerio de Transporte bonaerense.

En el Gran La Plata, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

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Hasta 3 kilómetros: $1.389,73.

$1.389,73. De 3 a 6 kilómetros: $1.532,10.

$1.532,10. De 6 a 12 kilómetros: $1.710,33.

$1.710,33. De 12 a 27 kilómetros: $2.051,14.

$2.051,14. Más de 27 kilómetros: $2.386,28.

La actualización corresponde a las líneas provinciales identificadas con números del 200 al 499. En cambio, las líneas numeradas del 500 en adelante dependen de los municipios, mientras que las que llegan hasta el 199 corresponden a jurisdicciones nacionales o porteñas.