Los usuarios de electricidad de la provincia de Buenos Aires comenzarán a recibir en las próximas facturas el impacto de una nueva actualización tarifaria que alcanza a las distribuidoras eléctricas y cooperativas que prestan servicio en el territorio bonaerense.

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El nuevo cuadro tarifario fue aprobado mediante la Resolución N° 489-MIYSPGP-2026, que estableció los valores para las empresas EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de las áreas tarifarias correspondientes y las cooperativas eléctricas alcanzadas por el esquema provincial.

La medida no fue anunciada durante agosto: la resolución había sido aprobada previamente y comenzó a aplicarse sobre los consumos registrados desde el 1° de julio. Su impacto se verá reflejado en las boletas que lleguen durante los próximos meses.

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Según las estimaciones oficiales, el aumento final para los usuarios residenciales será de entre 1,5% y 3,5%, dependiendo del nivel de consumo, la categoría tarifaria, la empresa prestadora y el esquema de subsidios vigente.

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Cuánto pagarán los usuarios residenciales

Desde la Subsecretaría de Energía bonaerense estimaron que un usuario residencial promedio sin subsidios pasará de pagar aproximadamente $54.800 a $56.700 mensuales, con impuestos incluidos.

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En tanto, un usuario que cuenta con subsidios dentro del régimen vigente pasará de abonar cerca de $37.200 a $37.750, también con impuestos incluidos.

La actualización contempla cambios en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el traslado de los nuevos valores mayoristas de la energía definidos por la Secretaría de Energía de la Nación.

Qué zonas alcanza la actualización

El incremento alcanza a los usuarios de las distintas regiones de la Provincia según la distribuidora que brinda el servicio.

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EDELAP presta el servicio en los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio.

EDEA, por su parte, abastece a distintos distritos de la zona atlántica bonaerense, con presencia en localidades como Mar del Plata, Ayacucho, Chascomús, Dolores, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, Lobería, Miramar, Pila, Rauch, San Clemente del Tuyú, Santa Clara del Mar y Tapalqué, entre otras.

En el resto del territorio bonaerense, los usuarios alcanzados por EDEN, EDES y las cooperativas eléctricas también recibirán la actualización, con variaciones según la categoría tarifaria, el consumo registrado y los beneficios de subsidios vigentes.

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Los nuevos valores de referencia

Para la categoría residencial R1 (pequeñas demandas), los cuadros tarifarios establecen distintos valores según la distribuidora y el tipo de usuario.

Para los usuarios sin subsidio, los cargos correspondientes son:

EDELAP: cargo fijo mensual de $5.501,43 y cargo variable de $164,7876 por kWh.

cargo fijo mensual de $5.501,43 y cargo variable de $164,7876 por kWh. EDEA: cargo fijo mensual de $4.125,76 y cargo variable de $198,2085 por kWh.

cargo fijo mensual de $4.125,76 y cargo variable de $198,2085 por kWh. EDEN: cargo fijo mensual de $5.166,96 y cargo variable de $214,7043 por kWh.

cargo fijo mensual de $5.166,96 y cargo variable de $214,7043 por kWh. EDES: cargo fijo mensual de $5.770,21 y cargo variable de $216,2452 por kWh.

Para los usuarios con subsidios focalizados dentro del régimen vigente, los valores bonificados serán:

EDELAP: $101,0993 por kWh.

$101,0993 por kWh. EDEA: $115,0251 por kWh.

$115,0251 por kWh. EDEN: $131,9012 por kWh.

$131,9012 por kWh. EDES: $134,1104 por kWh.

La actualización se suma a los cambios tarifarios aplicados durante los últimos meses, en el marco de la recomposición de los costos de distribución, los precios mayoristas de la energía y la continuidad del esquema nacional de subsidios.