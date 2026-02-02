El sistema de transporte público de pasajeros en la Provincia de Buenos Aires atraviesa una jornada de reconfiguración tarifaria. Mientras que en el Área Metropolitana (AMBA) el boleto mínimo se actualizó a $721,08 , en los grandes centros urbanos del interior la realidad es sensiblemente más costosa.

Nota del editor: Los datos presentados corresponden a un relevamiento de municipios de referencia y no representan la totalidad de los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires.

El cuadro comparativo en distritos de referencia

Ciudad Tarifa Plana / Mínima Situación Actual AMBA / La Plata $721,08 Vigente desde el 01/02 Mar del Plata $1.550,00 Rige por decreto municipal Bahía Blanca $1.545,00 Actualizado por software SUBE Tandil $1.506,47 Tarifa plana vigente

Desarrollo por Secciones

Quinta Sección (Mar del Plata y Tandil) : En "La Feliz", la suba a $1.550 generó malestar en una jornada de calor extremo donde el uso del transporte es clave para el movimiento turístico y laboral. Por su parte, en Tandil, se inició hoy lunes. 2 de febrero el cronograma de renovación del beneficio PASE para Universitarios, un paliativo que reduce el costo para estudiantes en medio del conflicto por los subsidios.



Sexta Sección (Bahía Blanca) : El municipio de Bahía Blanca consolidó la suba del 30% que se venía procesando en las validadoras, dejando el pasaje en uno de los niveles más altos de la provincia.



: El municipio de Bahía Blanca consolidó la suba del que se venía procesando en las validadoras, dejando el pasaje en uno de los niveles más altos de la provincia. Octava Sección (La Plata): Las líneas provinciales y municipales de la capital bonaerense ya operan con el nuevo mínimo de $721,08, provocando quejas de usuarios que deben combinar más de un transporte para llegar a sus trabajos.

El factor político: Paritarias de emergencia

Ante la caída del 5% en las ventas de consumo masivo en territorio bonaerense , el gobernador Axel Kicillof convocó a los gremios estatales para este jueves 5 de febrero. El objetivo es adelantar la negociación para evitar que la suba de servicios y transporte licúe el poder adquisitivo antes del inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo.