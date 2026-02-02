El gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios que representan a los trabajadores estatales y docentes para retomar las negociaciones paritarias y definir los salarios correspondientes a febrero.

La convocatoria alcanza a los sindicatos de la administración pública provincial y a los gremios docentes que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), en el marco de la reapertura de la negociación salarial vigente.

Las nuevas reuniones se realizan luego de los acuerdos alcanzados en instancias anteriores. En el último tramo de la negociación, los gremios estatales aceptaron una nueva propuesta salarial presentada por la Provincia, mientras que en el sector docente hubo posiciones dispares y el gremio FEB rechazó la oferta al considerarla insuficiente.

Las paritarias bonaerenses se desarrollan de manera periódica y contemplan instancias de revisión, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos firmados entre las partes.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo provincial vuelve a reunirse con los gremios para continuar la discusión salarial correspondiente al inicio del año con la mira puesta en comenzar el ciclo lectivo en tiempo y forma, el 2 de marzo.

El escenario con el que se reabre la discusión salarial

La nueva instancia de diálogo se da semanas después de que la mayoría de los gremios aceptara un incremento del 4,5%, que fue percibido con los haberes de enero. Ese acuerdo incluyó un retroactivo correspondiente a diciembre y un ajuste que impactó en los salarios que los empleados públicos están cobrando en los primeros días de febrero.

De cara a la negociación de este mes, los sindicatos plantean como objetivo igualar el índice de precios al consumidor (IPC) y recuperar los puntos salariales perdidos durante el último trimestre del año anterior. Tanto los gremios comprendidos en la Ley 10.430 como los que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense señalaron la necesidad de que la nueva propuesta contemple esos reclamos.

