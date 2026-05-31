Luego de que un camión arenero chocara durante la madrugada del pasado sábado 23 contra una de las columnas del puente, Autopistas del Sol (Ausol) avanza con los trabajos de ingeniería necesarios para instalar una pasarela tubular provisoria.

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La misma se ubicará en el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, en el mismo lugar donde el vehículo de gran porte derribó el puente peatonal que conectaba a los barrios Bardessono y Lambertuchi con el centro de Belén de Escobar.

Las tareas actuales consisten en realizar mediciones y programar el armado de la nueva pasarela. Estos trabajos requerirán cortes parciales de tránsito. Según informó la concesionaria, la pasarela provisoria podría quedar habilitada en un plazo de entre tres semanas y un mes, aunque los tiempos dependerán de la complejidad de la obra.

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En los próximos días Autopistas del Sol dará a conocer un cronograma detallado de los trabajos. De todos modos, la empresa adelantó que la mayor parte de las tareas se llevará a cabo en horarios nocturnos para minimizar el impacto sobre la circulación vehicular.

Asimismo, en caso de que sea necesario implementar cortes parciales de tránsito, estos serán comunicados con anticipación a través de los canales oficiales de la concesionaria, del Municipio y de los carteles informativos instalados a lo largo de la traza.

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En paralelo, Autopistas del Sol inició el proceso de licitación pública para construir un nuevo puente peatonal definitivo, de características similares al que resultó destruido.