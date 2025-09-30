Desde octubre, los colegios de la Provincia de Buenos Aires podrán aplicar nuevos cuadros tarifarios en sus cuotas escolares, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). La medida alcanza a los establecimientos que reciben aportes estatales para afrontar parte de sus gastos de funcionamiento.

En la provincia, el incremento autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación es del 2,8%, vinculado a los acuerdos salariales alcanzados con los gremios docentes. Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que “estas adecuaciones buscan mantener la calidad educativa, aunque los aumentos están por debajo de los incrementos de los costos operativos de los institutos”.

Zurita agregó que los colegios realizan un esfuerzo para que la suba “no afecte el desempeño diario de los estudiantes” y que mantener un sistema sustentable y de calidad sigue siendo prioridad.

PBA - Arancel de Enseñanza Curricular Mensual - Octubre 2025

Nivel Educativo 100% Subvención 80% Subvención 70% Subvención 60% Subvención 50% Subvención 40% Subvención Inicial y PP $29.990 $55.320 $70.750 $105.960 $123.280 $135.530 Secundaria $33.060 $62.630 $86.870 $127.710 $140.910 $176.100 Sec. Técnica, Agraria y Especializadas en Arte $38.100 $71.680 $98.810 $146.270 $164.980 $201.540 Superior $43.190 $75.310 $96.650 $122.610 $137.350 $172.010

En CABA, el Ministerio de Educación autorizó un aumento de hasta 2,2% para los colegios de gestión privada con aporte estatal, aplicable a partir de octubre. La decisión considera el impacto de los aumentos salariales docentes y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los centros educativos.

CABA - Vigencia 01/10/2025

% de Aporte Inic-Prim (Jornada Simple) Medio Común (Hasta 40 hs) Medio Técnico (Hasta 40 hs) Superior Docente Superior Técnico 100 - $41.532 $47.836 $54.178 $65.814 80 $71.102 $80.527 $92.250 $96.847 $129.135 70 $90.943 $111.670 $127.818 $124.195 $151.104 60 $136.194 $164.153 $187.970 $157.571 $176.894 50 $158.467 $181.122 $207.249 $176.545 $200.322 40 $174.160 $226.345 $259.072 $221.036 $249.741

(Notas: Inicial y Primaria con Jornada Completa hasta un 50% más; Jornada Extendida hasta un 25% más. Medio común o técnico >40 hs hasta un 30% más.)

Con estos ajustes, las autoridades buscan equilibrar los costos educativos con los beneficios sociales de la educación privada subvencionada, manteniendo la calidad de la enseñanza y sin trasladar todo el aumento a las familias.