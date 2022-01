Las prepagas y obras sociales advirtieron que no cubrirían los autotest covid, ya que al tratarse de una práctica que no requiere de orden médica no es obligatorio que estén incluidos dentro de la cobertura.

Desde el sector indicaron que para incluirlas debería estar expreso en una resolución o decreto. Las obras sociales y prepagas argumentan que el autotest es comparable con los test de embarazo, que son de venta libre.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya autorizó al laboratorio estadounidense Abbott, la suiza Roche, la importadora y distribuidora local Vyam Group y la rosarina Wiener Lab a fabricar y disponer los autotest covid en el país.