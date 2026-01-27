La Autovía Provincial 6, que conecta distritos clave de la provincia de Buenos Aires y forma parte del cuarto anillo de circulación del AMBA, recibirá una renovación integral de su sistema lumínico.

El plan incluye más de 2.800 luminarias LED, renovación de tableros de comando con telegestión, columnas nuevas y subestaciones transformadoras. La intervención busca mejorar la visibilidad nocturna, reducir riesgos y prevenir accidentes, especialmente en tramos rurales y curvas peligrosas.

Usuarios de La Plata, General Rodríguez, Luján, San Vicente y otros distritos aseguran que la falta de iluminación y el deterioro de la ruta aumentaban la posibilidad de choques y dificultaban la circulación nocturna.

Desde 2025, cuando la ruta pasó a concesión de AUBASA a través del Ministerio de Infraestructura y Vialidad de la Provincia, se realizaron tareas de mantenimiento y señalización, pero los conductores destacaban que los cambios eran insuficientes.

La obra abarcará toda la traza entre la Ruta 215 y la Ruta Nacional 193, coordinando trabajos con los municipios involucrados. Según José Arteaga, presidente de AUBASA, la renovación busca garantizar mayor seguridad y circulación más fluida, aunque los vecinos esperan ver resultados concretos en el mediano plazo.

La puesta a punto del sistema lumínico se suma a los esfuerzos por modernizar uno de los corredores más transitados de la provincia, con el objetivo de que los viajes sean más seguros y la ruta menos riesgosa para quienes la recorren a diario.