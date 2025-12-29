En un contexto marcado por cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno Nacional oficializó la habilitación de obras prioritarias para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica, a través del Decreto 921/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El plan contempla 16 obras, con una inversión estimada en US$ 6.600 millones, que serán financiadas por el sector privado mediante el régimen de concesión de obra, según informó TN. El objetivo declarado es aliviar los cuellos de botella de un sistema que no logra absorber el aumento de la demanda, una situación que afecta con fuerza a la provincia de Buenos Aires durante los picos de consumo.

El Gobierno dio un paso clave en el Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, al habilitar la ejecución de obras prioritarias mediante el régimen de concesión de obra.



Con inversión privada, avanza la mejora del sistema eléctrico.



— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 29, 2025

Entre las obras que impactan directamente en territorio bonaerense se encuentran los proyectos AMBA I + STATCOM Ezeiza y AMBA II + STATCOM Rodríguez, orientados a reforzar el suministro eléctrico en el conurbano. También figuran nuevas líneas de alta tensión de 500 kV, como Vivoratá – Plomer y Plomer – O’Higgins, claves para mejorar el transporte de energía en el interior provincial.

La secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, estará a cargo de elaborar los pliegos para licitar las obras de ampliación del sistema eléctrico.

Además, el esquema incluye la línea Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que, si bien atraviesa otras provincias, tiene como punto estratégico de llegada el sur bonaerense, fortaleciendo el abastecimiento eléctrico en esa región.

Las obras de ampliación del transporte eléctrico se harán bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 29, 2025

El decreto delega en la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, la elaboración de los pliegos y el proceso licitatorio. El alcance real de las obras y su impacto sobre los cortes de luz quedará sujeto a los tiempos de ejecución y a que los proyectos finalmente se concreten.

Las 16 obras prioritarias para ampliar el sistema de transporte de electricidad que el Gobierno quiere que hagan los privados. Foto: Secretaría de Energía