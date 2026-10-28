El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, supervisaron la demolición del puente ferroviario de la calle Don Bosco, en el marco de las obras de refuncionalización integral y sostenible del Canal Maldonado.

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El puente ferroviario sobre la calle Don Bosco representó un obstáculo para el escurrimiento del agua durante la trágica inundación del 7 de marzo de 2025, que causó graves daños materiales, 18 fallecimientos y la evacuación de miles de personas. Su remoción permitirá eliminar una de las principales obstrucciones del canal y mejorar la circulación del caudal hacia aguas abajo.

Al respecto, Katopodis aseguró: “Hoy le sacamos el tapón al canal Maldonado con la demolición del viejo puente ferroviario Don Bosco, que fue el principal obstáculo para lograr que el agua circule aquel 7 de marzo”. Y continuó: “Estamos llevando adelante una de las obras hidráulicas más importantes de la provincia, con una inversión extraordinaria que hace el gobierno de Kicillof”.

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Junto al ministro @gkatopodis, supervisamos la demolición del viejo puente ferroviario del Canal Maldonado, una estructura histórica que durante casi un siglo condicionó el escurrimiento del agua. Su presencia reducía alrededor de un 40% la capacidad de drenaje del canal en ese sector. Con su retiro, damos un paso clave para mejorar la circulación del agua y avanzar hacia un Canal Maldonado con mayor capacidad hidráulica. El próximo paso será construir un nuevo puente ferroviario definitivo, adaptado a las dimensiones del canal ampliado. ¡Seguimos trabajando para que las obras se traduzcan en más infraestructura y mayor seguridad para todos los bahienses! ¡Vamos, Bahía! — Federico Susbielles (@fsusbielles) October 28, 2026

“Vinimos a dar cuenta. Estamos cumpliendo con nuestra palabra, la del intendente Federico Susbielles y la del Gobernador. Seguimos trabajando para que Bahía Blanca recupere su infraestructura y sea una ciudad más integrada, más segura y mejor preparada para el futuro”, concluyó Katopodis.

En tanto Susbielles afirmó: “Hoy es un día muy importante para Bahía Blanca porque comenzamos con la demolición del puente ferroviario, una obra fundamental que permitirá ampliar la capacidad del Canal Maldonado y mejorar la infraestructura de la ciudad”.

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Y agregó: “Estamos llevando adelante la reconstrucción de Bahía Blanca con cero pesos del Gobierno Nacional y el compromiso de la Provincia de avanzar con estas obras tan necesarias para todos los bahienses”.

La intervención contempla la reconstrucción de un nuevo puente vehicular que contará con una calzada de 11 metros de ancho y veredas peatonales, sostenido por una estructura de hormigón con fundaciones profundas para garantizar su estabilidad.

Asimismo, se construirá un nuevo puente ferroviario de 42 metros de longitud, diseñado bajo las normas técnicas vigentes para asegurar la continuidad del transporte de cargas. El nuevo diseño prioriza la seguridad hídrica mediante la ampliación del espacio disponible para el paso del agua y la ubicación de los apoyos fuera del canal, para evitar futuras obstrucciones.

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Katopodis y Susbielles también recorrieron los avances de la construcción del nuevo puente vehicular de la calle Pampa Central, que contempla el reemplazo integral de la estructura existente y de la pasarela peatonal por una infraestructura más segura, diseñada para resistir crecidas extraordinarias del Canal Maldonado. Se trata del primero de los 16 puentes que forman parte de la transformación integral del canal.

Los trabajos, que ya cuentan con un avance físico del 87%, incluyen la construcción de un puente de hormigón con una calzada de casi 11 metros de ancho, veredas laterales para peatones y defensas vehiculares. La estructura se apoyará sobre pilotes de 14 metros de profundidad para garantizar su estabilidad a largo plazo.

Actualmente, se ejecutan tareas de hormigonado de veredas, colocación de desagües y rectificación de taludes, mientras que resta la colocación de la carpeta asfáltica. Antes de su habilitación al tránsito, se realizarán pruebas de carga para verificar su comportamiento estructural.