El concejal del PRO en Avellaneda, Lucas Yacob, cuestionó la organización del operativo desplegado durante la despedida pública de Carlos “Indio” Solari y sostuvo que la decisión de realizar el multitudinario homenaje tuvo consecuencias negativas para distintos sectores de la ciudad.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente opositor aclaró que mantiene “un absoluto respeto por el Indio Solari” y “lo que representa para la cultura argentina, nunca lo puse en duda” pero aclaró que no acompañará decisiones que considere equivocadas por razones políticas y apuntó directamente contra la gestión municipal.

“Nunca me van a encontrar siendo obsecuente de medidas que no me parezcan justas, aunque sean incómodas de remarcar”, señaló. En ese sentido, sostuvo que la organización del velatorio fue una medida "imprudente" y acusó al Municipio gobernado por Jorge Ferraresi (hoy de licencia) de priorizar intereses políticos. “Sostengo que la decisión del Municipio fue imprudente, poniendo por encima su ambición política sin pensar a quiénes perjudicó”, manifestó.

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Entre las consecuencias negativas de la despedida multitudinaria que enumeró, mencionó las dificultades que atravesaron comerciantes y feriantes que no pudieron desarrollar normalmente sus actividades, los cortes y complicaciones de tránsito registrados en distintos puntos de Avellaneda, la acumulación de residuos en la zona y la suspensión de clases en establecimientos educativos cercanos al operativo.

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En la publicación, Yacob difundió una placa titulada “Resultados del operativo en Villa Domínico (Gatica)”, donde realizó un balance crítico de la jornada. Allí señaló como aspectos negativos la suspensión de clases en escuelas y jardines de la zona, las dificultades para la circulación vehicular, la existencia de decenas de calles cortadas y el cierre de comercios durante el domingo.

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No obstante, el concejal reconoció un aspecto positivo del operativo y destacó que durante la despedida pública del músico “no se registraron hechos de violencia”, pese a la masiva concurrencia de personas llegadas desde distintos puntos del país.

“La desesperación del intendente por ser candidato a gobernador lleva a no medir consecuencias. Mientras piensa en su próximo cargo, los vecinos de Villa Domínico tuvieron que convivir con calles cortadas, escuelas sin clases, suciedad y caos de tránsito”, recalcó.