"Recorrimos las obras del Centro de Atención Primaria de la Salud San Martín de Porres, que mejorará la atención muchas vecinas y vecinos. Ya son más de 200 espacios de salud como este inaugurados en toda la provincia, fortaleciendo la red de atención primaria”, aseguró Gabriel Katopodis en su visita a Avellaneda.

Y añadió: “Es un hecho que en la provincia las obras no se frenan, que todos los días estamos haciendo centros como este para el cuidado de nuestra”.

Según se informó oficialmente, la obra contempla la construcción de un edificio de 406m2 de superficie que contará con seis consultorios de los cuales, cuatro serán de atención general, uno odontológico y uno ginecológico con baño incluido.

Los trabajos beneficiarán de manera directa a todos los vecinos del barrio, brindando diagnósticos y tratamiento inicial previo a la derivación de pacientes a hospitales provinciales.

