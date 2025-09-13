Tras la caída por 1 a 0 ante Banfield, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, el técnico Julio Vaccari, de 45 años, presentó la renuncia.

El Rojo tiene un pésimo comienzo del segundo semestre, donde marcha último de la Zona B con apenas tres puntos, quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y fue eliminado de la Copa Sudamericana luego de una polémica decisión de Conmebol.

¡Cabezazo al gol! 🔝 Martín Rio y el 1 a 0 de @CAB_oficial ante Independiente en Avellaneda pic.twitter.com/U1qA0kycdB — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 13, 2025

De más esta decir que el clima está caliente en Independiente. Este sábado al grito de "que se vayan todos" y exigiendo por elecciones anticipadas (tienen que ser el año que viene), se generó un tenso momento entre los hinchas y los encargados de la seguridad privada. Vaccari suspendió la conferencia de prensa post partido.

El joven entrenador asumió en el Rojo a mediados del 2024. Si bien consiguió la clasificación a la Sudamericana y arrancó bien este año, la segunda mitad del 2025 es todo lo opuesto. Las incorporaciones no rindieron, el nivel bajó y los resultados no llegaron.

Independiente no gana desde el 29 de junio y desde entonces acumula diez partidos sin victorias. En la tabla anual de la Liga Profesional hoy está 14° con 32 puntos, a tres de Racing, el último de los clasificados a Sudamericana.

