El gobernador Axel Kicillof se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández en la apaertura de sesiones ordinarias en el Congreso y destacó: "Hoy Alberto nos ha dado una agenda de leyes para el gobierno nacional y no hay ninguna de la que haya planteado que no tengan impacto en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo en la justicia donde en una mesa decidían que causa avanzaba y cual no".

"El presidente lo dijo: No más el uso de la justicia para perseguir a dirigentes", expresó el mandatario bonaerense. "Además lanzó una batería de medidas para generar estabilidad. Son muchísimas las medidas que hay que tomar para mejorarle la vida a la gente. Y si en la provincia de Buenos Aires no hay reactivación, el país no avanza", agregó Kicillof en diálogo con los medios de prensa.

"Alberto Fernández ha ayudado a reabrir la paritaria docente nacional y permitirnos a nosotros darle un cierre a las negociaciones para poder comenzar las clases", celebróó Kicillof, quien agregó: "Una macroeconomía que baja las tasas de interés, suspende los aumentos tarifarios y genera poder de ingreso en los sectores populares, favorece a la provincia de Buenos Aires".

A la hora de hablar de economía, el gobernador provincial y exministro de la cartera de Hacienda de Cristina Kirchner remarcó que "es fundamental terminar con el abuso del aumento de precios sobre todo en la provincia de Buenos Aires". "Venimos del peor año de inflación de los últimos 28", recordó al repasar el "desastrozo" gobierno que hubo durante la administración Cambiemos.

"En la cuestión tarifaria de la provincia, el día que asumí me encontré con que la gobernadora Vidal nos dejó un regalito a los bonaerenses que es que había firmado un aumento de tarifas del 25% para el 1 de enero. El tarifazo de Vidal lo frenamos el primer día de gobierno y planteamos la suspensión de todo aumento por 180 días y la revisión del cuadro tarifario en la Provincia", concluyó.