NUEVO INFORME EPIDEMIOLÓGICO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron este martes en La Plata una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense. Durante su presentación en el Salón Dorado de la Gobernación, el mandatario indicó que está muy satisfecho por los indicadores de casos confirmados que marcan una caída de siete semanas consecutivas en los contagios.

El mandatario provincial indicó que “el 61% de la población ya esta vacuna en la Provincia” y que “a partir de este fin de semana van a quedar instalados los vacunatorios en estaciones de trenes con vacunación libre”. En ese marco, destacó que en las ciudades protegidas (aquellas donde se vacunó al 95% de los inscriptos y al 90% de la población mayor de 18 años) ya alcanzaron a los 31 municipios. Siguiendo esa línea, confirmó que “la mortalidad está siendo mucho menor por el gran porcentaje de gente que ya está vacunada”.

TRES IMPORTANTES ANUNCIOS

1- Viernes y sábados: nuevas jornadas de vacunación comunitaria en postas itinerantes y estaciones de trenes.

2- Vacunación libre para mayores de 35 años a partir de mañana (primera dosis).

3- 69 de los 135 municipios de la provincia ya completaron la vacunación con una dosis, de todos los inscriptos.

VARIANTE DELTA

Kicillof recordó que "la variante Delta tiene una capacidad muchísimo mayor de lo que hasta ahora conocíamos". "Esta variante ya domina Estados Unidos e Inglaterra, que es más peligrosa y contagiosa que las anterior. Por eso tenemos que demorar a toda costa el ingreso de esta variante en nuestro país", remarcó. El gobernador sostuvo que si bien "es inevitable que este tipo de variable ingrese al país", aseguró que "si la Delta se transforma en comunitaria va a ser culpa de quienes la traen de afuera y no cumplen con los cuidados".

CUESTIONAMIENTO A LOS TURISTAS

El mandatario cargó munciión gruesa contra los argentinos que viajan al exterior, principalmente a los países donde circula la variante Delta, y al regresar no mantienen los cuidados preventivos. "Ocurrió que han llamado a muchos que debían permanecer aislados tras llegar al país y no se encontraban en sus domicilios", lamentó Kicillof. "Algunos se fueron a vacunar a Estados Unidos y resulta que vuelven con la variante Delta y no son capaces de quedarse cuatro días en sus casas", insistió el gobernador en conferencia de prensa.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Como suele hacer en todas sus presentaciones, Kicillof también arremetió contra Juntos por el Cambio. Luego de repasar una serie de medidas tomadas desde su gestión para morigerar los casos, sostuvo: "Si no cumplen las medidas después no quiero escuchar a los detractores, a los antivacunas, a los antimedidas quejarse de por qué no hicimos nada para evitar la circulación comunatira de la variante Delta". "Nosotros preferimos ser antipaticos a ser irresponsables Esta es la realidad, todo lo demás es campaña política y odio", sentenció.