El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil y vinculó el resultado electoral con un rechazo a las políticas impulsadas por el presidente argentino, Javier Milei, y otros referentes de la derecha internacional.

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“Ganó Lula, pero perdieron Milei, Trump y los tecnomagnates”, afirmó el mandatario provincial en declaraciones a Radio 10, donde destacó el desempeño del dirigente brasileño y cuestionó el impacto de los discursos y las propuestas de ajuste en la región.

Kicillof calificó el resultado como un “triunfazo épico y heroico” y resaltó la remontada de Lula respecto de la primera vuelta. “Siento una alegría infernal. Se veía una remontada y que estaba teniendo efecto que Lula en los dos debates estuvo realmente muy bien y Bolsonaro fue Bolsonaro”, expresó.

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En ese sentido, consideró que el desenlace electoral dejó una señal política más allá de las fronteras brasileñas. “Milei también tiene mérito en este resultado, porque los brasileños no quisieron saber nada con la motosierra ni los insultos”, sostuvo.

El gobernador también destacó la figura del presidente brasileño y atribuyó su victoria a “la fuerza, la voluntad, la inteligencia y la generosidad de Lula”. Además, planteó que el resultado demuestra que existen alternativas al rumbo económico y político que promueven los sectores de derecha.

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En paralelo, Kicillof publicó un mensaje en sus redes sociales en el que definió la jornada como “una noche histórica que abre las puertas hacia un futuro mejor”.

“No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!”, escribió el mandatario bonaerense.

Por último, Kicillof reveló que evalúa realizar un viaje institucional a Brasil en el corto plazo, aunque aclaró que deberá analizar cómo evoluciona la situación tras el resultado electoral.