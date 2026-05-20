Axel Kicillof creó un Consejo para impulsar la Economía del Conocimiento y puso al frente a Ariel Sujarchuk
El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Producción bonaerense y tendrá participación de cámaras empresariales, polos tecnológicos y el sector científico. Buscará diseñar políticas vinculadas a innovación, empleo calificado y desarrollo tecnológico.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, oficializó la creación del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un organismo que funcionará dentro del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y que será presidido por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.
La iniciativa apunta a reunir a representantes del Estado, universidades, cámaras empresariales y polos tecnológicos para elaborar diagnósticos, propuestas y políticas vinculadas al desarrollo de sectores ligados a la tecnología y la innovación.
El COPEC funcionará bajo la órbita del ministerio que conduce Augusto Costa y contará también con la participación de funcionarios del área de Industria y Ciencia. Según se informó, sus integrantes trabajarán ad honorem.
Entre los objetivos planteados aparecen la promoción de empleo calificado, el fortalecimiento de startups y empresas tecnológicas, la generación de estadísticas y relevamientos sobre el sector y el impulso a exportaciones vinculadas a la economía del conocimiento.
Además, el nuevo consejo prevé la conformación de mesas de trabajo específicas para áreas como software, biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial y producción audiovisual.
La creación del organismo se da en un contexto en el que distintas provincias buscan posicionarse en sectores asociados a la innovación tecnológica y la llamada “economía del conocimiento”, una actividad que en los últimos años ganó peso en materia de exportaciones y generación de empleo especializado.
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