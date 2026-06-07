Miles de personas continúan despidiendo este domingo a Carlos "Indio" Solari en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda. En ese contexto, Axel Kicillof destacó que la multitudinaria despedida al exlíder de Los Redondos "se desarrolla en calma y en paz" y aseguró que el objetivo es que todos los fanáticos puedan darle el último adiós.

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En diálogo con C5N, el mandatario bonaerense se mostró profundamente conmovido por la muerte del músico y se definió como "un ricotero más".

"Compungido. Así es como me siento. Soy un ricotero más. Lo soy desde muy joven", expresó tras recorrer el lugar donde se realiza el velatorio.

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Kicillof describió el homenaje como una "despedida popular y masiva" y señaló que la convocatoria superó todas las previsiones.

"Es una peregrinación para despedirse del Indio Solari", sostuvo, al tiempo que remarcó que la fila de personas se extendía por más de 40 cuadras.

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Según explicó, la Provincia puso a disposición sus recursos para garantizar el desarrollo de la despedida. "Estamos trabajando para posibilitar lo que se está observando hoy, que se viene desarrollando en calma y en paz", afirmó.

Además, destacó el comportamiento de quienes se acercaron a despedir al histórico cantante.

"La gente entra, llora, se desgarra, pero también agradece. La palabra que más escuché es 'gracias' en medio del llanto", relató.

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Frente a la gran cantidad de personas que todavía esperan ingresar al predio, el gobernador pidió tranquilidad.

"Recomiendo paciencia. La gente viene a despedir al Indio Solari y eso lo estamos respetando a rajatabla", señaló.

Kicillof también detalló que la Provincia desplegó un importante operativo de seguridad, salud, Defensa Civil y Bomberos para acompañar la jornada.

"Es un trabajo muy serio, pero lo que permite que esto salga así es la actitud y la comprensión de quienes vienen a despedirse", indicó.

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Además, aseguró que la familia del músico, la Provincia y el municipio de Avellaneda trabajan para que todos los fanáticos puedan ingresar.

"Buscaremos garantizar que todos puedan despedirse", afirmó.

Por último, recordó la influencia que tuvo Indio Solari en varias generaciones de argentinos.

"Dejó una huella inmensa e imborrable. Es parte de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario y de nuestra sensibilidad", sostuvo.

"El Indio Solari es parte de la banda de sonido de mi vida. Representó a muchas generaciones y lo logró no solo por su obra artística, sino también por su posicionamiento y su acompañamiento permanente al pueblo", concluyó.