El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomará esta semana su agenda oficial con una serie de actividades en la Costa Atlántica y el interior bonaerense, luego de la pausa de fin de año. El reinicio de la gestión estará marcado por encuentros con sectores productivos y conferencias abiertas al público, una modalidad que el Ejecutivo provincial sostiene desde el inicio del mandato.

El primer punto del recorrido será el Partido de La Costa, donde el mandatario encabezará una reunión con empresarios, comerciantes y referentes del sector turístico en el Espacio Cultural de Mar de Ajó. Del encuentro, que se extenderá por alrededor de tres horas, participarán entre 150 y 200 actores del entramado productivo local, junto al intendente Juan de Jesús y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Finalizada esa actividad, la comitiva provincial se trasladará a Villa Gesell, donde se desarrollará la primera “Conferencia de Verano” de la temporada en el Golf Club local. Estarán presentes el intendente Gustavo Barrera y distintos ministros del gabinete bonaerense, en una dinámica que se repite cada año durante el período estival.

La agenda de verano continuará en Chascomús, distrito gobernado por Javier Gastón, y el miércoles 28 el gabinete provincial se trasladará a San Pedro, con Cecilio Salazar como anfitrión, para presentar la oferta turística de la región.

En febrero, las actividades seguirán en Carmen de Patagones, encabezadas por el intendente Ricardo Marino, y luego en Quequén, donde la conferencia prevista para el miércoles 11 concentrará la atención por la situación del Puerto local. Una semana más tarde, el encuentro productivo se realizará en Lobos, el único distrito de la Tercera sección electoral gobernado por el PRO.

El cierre del ciclo de actividades está previsto para el 25 de febrero en Mar Chiquita, municipio conducido por Walter Wischnivetzky, una de las sedes habituales de las acciones provinciales de verano y escenario del lanzamiento del Operativo Sol de la actual temporada.