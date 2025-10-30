El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá este viernes junto a dirigentes e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en la ciudad de La Plata.

El encuentro hará foco en el balance de los resultados de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La reunión de trabajo se da en un momento donde afloraron nuevamente las tensiones internas del peronismo con los aliados a Kicillof por un lado y La Cámpora.

"Hago un llamado a todos los sectores: hay diferencias, pero hay que pensar en una alternativa nacional, una propuesta y no bajar los brazos”, dijo hoy el gobernador en declaraciones periodísticas.

Pese a la derrota nacional, el peronismo provincial mantuvo un nivel de votación similar al obtenido en septiembre cuando se celebraron las elecciones provinciales, aunque hubo sólo 36 municipios que resistieron a la ola violeta. En el resto La Libertad Avanza mejoró su performance.

“Entre septiembre y octubre acá llegó Trump. Se involucró en el proceso electoral y llamó a votar a Milei. Le dijo a la gente que si no ganaba Milei, él desenchufaba el respirador artificial para la Argentina. Fue una amenaza y una extorsión muy fuerte”, expresó esta mañana Kicillof quien había tildado al presidente norteamericano como ”Jefe de campaña" del oficialismo nacional, y completó: "Ese planteo tuvo incidencia porque la gente creyó que si no, el lunes explotaba todo, el dólar se disparaba y había hecatombe".

