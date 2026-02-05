El gobernador bonaerense Axel Kicillof recorrerá este jueves al Sudoeste Bonaerense para desarrollar actividades oficiales en los distritos de Villarino y Carmen de Patagones, donde inaugurará edificios públicos, entregará escrituras y recorrerá obras financiadas con fondos provinciales.

El mandatario arribará a la región, acompañado por gran parte de su gabinete y referentes de su espacio político. La comitiva oficial estará integrada, entre otros, por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Trabajo, Walter Correa; de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; además del titular de ARBA, Cristian Girard, y el presidente del Banco Provincia, Juan Miguel Cuattromo.

El gobernador encabezará en Mayor Buratovich un acto en el Centro Educativo y Cultural, donde entregará 109 escrituras a familias de distintas localidades del distrito de Villarino. Se prevé que Kicillof recorra obras en ejecución en la zona, entre ellas el acueducto Pedro Luro–Hilario Ascasubi, una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para el distrito.

Finalizada la actividad en Villarino, el gobernador se trasladará a Carmen de Patagones, donde será recibido por el intendente Ricardo Marino y visitará la obra recientemente inaugurada del ingreso oeste a la ciudad. Luego, encabezará la inauguración del Muelle Mihanovich. A continuación, la comitiva se dirigirá al Jardín de Infantes N° 910, donde se inaugurará el nuevo edificio educativo.

La agenda continuará con una recorrida por la obra de la planta de líquidos cloacales de ABSA, mientras que el cierre de la jornada será en el Polideportivo Municipal, con un encuentro de áreas y referentes productivos del distrito.

