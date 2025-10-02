Sin conocerse imágenes del encuentro y a 26 días de las elecciones legislativas, el gobernador, Axel Kicillof, se reunió con Cristina Kirchner en el departamento de Constitución.

Allí la exmandataria recibió por primera vez a Kicillof desde que cumple prisión domiciliaria en el marco del caso Vialidad donde fue condenada a seis años.

El gobernador asistió solo, la reunión duró poco más de una hora y se debatió en torno a la actualidad del peronismo y la gestión provincial, las elecciones de octubre, la situación económica y política, entre otros temas.

"Fue un buen encuentro. Duró 1 hora y media. Hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre", reveló una fuente cercana al gobernador a C5N.

La última vez que habían coincidido en público había sido el 9 de diciembre de 2024, en una reunión del peronismo en Moreno, junto a Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Cabe mencionar que la ex vicepresidenta recibió allí a Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en primer término. "Son 100 días de injusticia, proscripción y pérdida de derechos. Los peronistas hemos sido perseguidos muchas veces y hoy más que nunca reclamamos Cristina Libre", había dicho en redes el candidato el pasado 22 de septiembre.