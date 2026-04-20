Axel Kicillof concurrirá este martes (21 de abril) a la Corte Suprema de Justicia para encabezar la segunda audiencia en el reclamo por los fondos previsionales que ANSES adeuda a la Provincia, una deuda que -según la última estimación oficial- ya trepó a los $2,2 billones.

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Este es uno de los siete reclamos de la provincia a Nación por fondos adeudados, como el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

El conflicto tiene su origen en marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió a través del DNU 280/2024 las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional. Desde entonces, la Provincia no recibió un peso por ese concepto.

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En la primera audiencia, celebrada el 17 de marzo pasado, por la Provincia concurrieron varios funcionarios como el ministro de Economía, Pablo López. Cuando el organismo previsional argumentó que no contaba con información suficiente para calcular las transferencias adeudadas, la Corte rechazó ese argumento como justificación válida y le dio 30 días para verificar si realmente le faltaba información o si la Provincia ya se la había remitido, según informó Ámbito.

Al concluir la reunión, el Ministro López celebró la convocatoria a la audiencia y afirmó: “Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial, que ya supera los $2,2 billones". Tras ella, se fijó la nueva audiencia.

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