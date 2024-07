El intendente local, Emilio Cordonnier, recibió al Gobernador que asistió al acto de entrega de viviendas e inauguración del CAPS acompañado de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

“Aquí en Ayacucho, como en gran parte de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país, no es el mercado el que resuelve el problema del acceso a la vivienda de las grandes mayorías”, destacó Axel Kicillof durante la entrega de 32 viviendas en barrio Santa Teresita.

En tanto que Batakis manifestó: “Tenemos que explicarlo nuevamente porque nos quieren vender espejitos de colores: nadie prohíbe el desarrollo del sector privado, al contrario; pero allí donde no hay rentabilidad, si no hay un Estado presente no hay viviendas para los y las bonaerenses”.

“Tener la casa propia es uno de los sueños más legítimos para la mayoría de los y las bonaerenses: 32 familias de Ayacucho hoy lo están haciendo realidad”, destacó la funcionaria sobre el distrito en el que están en ejecución otras 66 soluciones habitacionales.

“En toda la Provincia estamos construyendo más de 8 mil viviendas gracias a un Estado presente y eficiente que trabaja para garantizar el derecho al hábitat en los 135 municipios”, concluyó la ministra.

Por su parte, el Intendente sostuvo: "Hoy el barrio Santa Teresita avanza con soluciones habitacionales y la ampliación del acceso al sistema de salud público: ese es el resultado de un trabajo articulado con el Gobierno provincial producto de entender a la política como una herramienta para brindar respuestas concretas a nuestros vecinos”.

Posteriormente se procedió a la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio Santa Teresita y al respecto, Kreplak expresó: “Estamos inaugurando el CAPS n°166 en la provincia y eso habla de un Gobierno comprometido con la inversión para el sistema de salud público”.

“Mientras el Estado nacional se ausenta y no garantiza ningún tipo de derecho, nosotros estamos para dar respuestas y llegar a todas y todos los bonaerenses”, concluyó el titular de la cartera bonaerense.

El Gobernador explicó: “Aquí en Ayacucho hay un solo prestador de servicios de salud: el Estado. Entonces no se trata de hacer una evaluación teórica de lo que habría que hacer, sino simplemente de no pelearse con la realidad: sin la inversión pública habría millones de bonaerenses sin acceso a la salud”, sostuvo el Gobernador.

Por último, Kicillof resaltó que “en estos días en los que se escuchan muchas voces que dicen que hay que destruir al Estado desde adentro, puedo confirmar que la provincia de Buenos Aires está libre de topos: aquí seguimos trabajando para construir un Estado presente que garantice los derechos de todos y todas”.

El desarrollo urbano del barrio Santa Teresita

A partir de una inversión de $696 millones, se construyeron 32 viviendas en el complejo “Solidaridad”: cada una cuenta con 58 metros cuadrados, dos habitaciones, termotanque y calefacción instalada.

El desarrollo urbanístico contempla también obras de infraestructura urbana como cordón cuneta, boulevares e iluminación led, que se iniciaron en convenio con el Gobierno nacional y fueron paralizadas pese a tener un avance del 30%.

El proyecto urbanístico incluyó también la construcción del CAPS “Dr. Arturo Illia”, tras una inversión de $260 millones que contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las nuevas instalaciones poseen seis consultorios de atención general, odontológica y ginecológica, y mejorarán las prestaciones en beneficio de 22 mil vecinos y vecinas de la zona.