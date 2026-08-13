La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que continúa con su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2026, con el propósito de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, y que habrá cortes programados en el Área metropolitana.

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Este jueves (13 de agosto) por la noche se realizará una nueva inspección para evaluar la situación estructural de un tramo del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su desempeño. Estas acciones modificarán el funcionamiento de las Estaciones Elevadoras Caballito, Floresta y La Matanza, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del oeste y sur del AMBA.

Los operativos se realizan semanalmente, de manera programada y en horario nocturno para minimizar el impacto en las zonas abastecidas por las Estaciones Elevadoras involucradas. En este sentido, AySA informa que podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h del jueves 13 de agosto, hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente. Es importante destacar que el área implicada no incluye a las localidades que tuvieron afectación con la reciente reparación en Temperley.

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La empresa solicita a los usuarios hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas, y recuerda que quienes cuenten con tanque de reserva domiciliario no se verán afectados, siempre que hagan un uso racional del agua almacenada.

Qué son los ríos subterráneos

Son “mega cañerías” de hasta 5 metros de diámetro, construidos entre los años 1950 y 2000, interconectados a 35 metros de profundidad. Al respecto Fabián Orlando, Gerente de Diagnóstico, Estudios y Modelos Hidráulicos de la Dirección de Ingeniería, explicó: “Los ríos subterráneos son mega estructuras que sirven para transportar el agua proveniente de las Plantas Potabilizadoras hacia las Estaciones Elevadoras, y luego, mediante impulsiones, es distribuida a la red”.

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Sobre el procedimiento, Orlando detalló: “Para realizar este trabajo es necesario contar con buzos que descienden con todo el equipamiento necesario. Contamos con un mini submarino (ROV), que es un vehículo autopropulsado que navega en el interior del conducto, el cual nos permite filmar para poder detectar anomalías. Esto nos posibilita diagnosticar y mantener estas instalaciones que resultan vitales para el servicio de agua potable. Cualquier problema que tengamos en estos ríos, tenemos que anticiparlos y conocerlos para, en caso de llegar a tener algún imprevisto, buscar la solución”.

Finalizó operativo de emergencia en Temperley

Tras el corte de más de 24 horas que afectó a varias localidades del sur del GBA, finalizó el operativo en la cañería de 800 mm de diámetro, que corresponde a una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes, la cual distribuye agua potable a alta presión hacia distintos puntos del partido de Almirante Brown y a algunas localidades linderas de Lomas de Zamora y Quilmes.

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Durante la jornada del miércoles se completó el reemplazo del tramo de cañería dañado y se iniciaron las tareas de puesta en servicio del sistema. Debido a la complejidad de la reparación, podría registrarse baja presión en el servicio de agua potable durante las próximas horas en las zonas mencionadas hasta que el sistema recupere gradualmente sus niveles habituales.

Además, durante la recuperación de la red podría registrarse turbiedad debido al arrastre de sedimentos presentes en las cañerías, luego de haber sido vaciadas para concretar la reparación.