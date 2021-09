Tras el anuncio de la no obligatoriedad en el uso de barbijos en espacios públicos aparecieron más voces disidentes vinculadas a Juntos. El secretario de Salud de Bahía Blanca, Pablo Acrogliano, expresó su desacuerdo

"Si me preguntan a mí, en Bahía Blanca habría que seguir promoviendo el uso del barbijo", aseguró el funcionario del intendente del PRO, Héctor Gay.

Acrogliano coincidió con el diagnóstico del ministro porteño Quirós para liberar los barbijos:

"Hay que ser prudentes. La no utilización de barbijo es una medida que yo no habría tomado en este momento en que aún no tenemos al 70% de la población con las dos dosis de la vacuna. Tampoco habría autorizado las aglomeraciones en espacios cerrados", expresó a la radio LU2.