El pedido fue presentado por ocho concejales de bancadas peronistas, macristas y libertarias. Si bien el periodo ordinario ya se había cerrado con la determinación de remover a María Teresa Gonard, el pedido de sesión especial para su tratamiento se demoró en virtud de acordar quién será su reemplazo.

La iniciativa lleva las firmas de Álvaro Díaz (presidente de Unión por la Patria, bloque que reúne a 8 ediles) Micaela Tomassini UxP), Mauro Reyes y Vanina Linzuain (La Libertad Avanza), Martín Barrionuevo (Avanza Libertad), Carlos Alonso (LLA), Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo (Juntos).

En las últimas horas de este lunes se confirmó el llamado a sesión especial para este martes 14 a las 13:30 con el objetivo de tratar la "Remoción y posterior designación de Presidente, Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, Secretario y Prosecretario”.

El llamado a sesión especial para este martes 14.

Además de la remoción de autoridades, también se modificará la secretaría y prosecretaría del Concejo, que actualmente están ocupadas por Soledad Pisani (Juntos) y Morena Roselló (Republicanos Unidos), y en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que es dirigida por Jorge Otharán, que fue designado por la Presidenta del Legislativo al inicio de su gestión.

Si bien no está definido quién asumiría el cargo en caso de concretarse la remoción, fuentes legislativas mencionan a Mauro Reyes (LLA) para tal cargo.

“Se va por inutil”: la interna libertaria

En diciembre de 2023 Gonard alcanzó la presidencia del Concejo Deliberante gracias al vínculo de Carlos Alonso con el bloque de Juntos, cabe destacar que ambos formaron un bloque libertario disidente al separarse de Mauro Reyes y Vanina Linzuain que se mantuvieron fieles al excandidato a intendente de LLA, Oscar Liberman.

Sin embargo, algunos meses después las tensiones de LLA a nivel nacional se filtraron en el Concejo bahiense y terminaron de estallar cuando en octubre Gonard, dio la bienvenida a tres concejales al bloque de La Libertad Avanza. Se trataba de Valeria Rodriguez, Marcos Streintenberger y Silvina Rubio, quienes se incorporaron en el marco del acuerdo político entre las fuerzas de Javier Milei y las de Patricia Bullrich.

En ese momento, Carlos Alonso salió rápidamente a aclarar quee "no son La Libertad Avanza". "Conmigo no van a estar. A mí no se me avisó". Y luego el edil presentó una denuncia contra sus tres pares en la que los acusó de forzar la puerta de entrada a su oficina y de robarle una lapicera Montblanc y una cadena de oro.

La presentación de Alonso incluyó un pedido de restricción de acercamiento y hasta se produjo un allanamiento en las oficinas del HCD. según informa el portal local La Brújula.

Se va por inútil, por usar el presupuesto de caja para ñoquis y pauta, por despota, por mal tratar a los empleados del HCD, por querer sumar gente a la fuerza a un bloque, por orinar en el reglamente y la ley orgánica de los municipios.

Este martes, luego de que ingresara el pedido para sesión especial, Carlos Alonso se despachó en duros términos para con Gonard y en su cuenta de X apuntó: "Se va por inútil”.

Y continuó aseverando: “Por usar el presupuesto de caja para ñoquis y pauta, por despota, por mal tratar a los empleados del HCD, por querer sumar gente a la fuerza a un bloque, por orinar en el reglamente y la ley orgánica de los municipios. Fin".