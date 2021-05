El Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, confirmó que su distrito pasó a fase 2 por ser una zona de alerta epidemiológica. El alcalde de Juntos por el Cambio dijo que la medida se adopta en el marco del DNU presidencial del pasado 30 de abril y que fue ratificado por la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a Radio Provincia, Gay aseguró que "la ocupación de camas es alta, con un 65 % para camas COVID pero en terapia intensiva hay cerca de un 87% de ocupación". Enfatizó que “a nadie le ha falta una cama y no tenemos que derivar pacientes. Pero esto es dinámico".

"Lo que se quiere lograr es achicar la movilidad, este es un tema que impacta a toda la región. El tema de las clases es muy particular, la presencialidad no marcó que hubiera muchos más caso pero al evitar la circulación las clases entran ahí", subrayó el jefe comunal en la mañana de este lunes.

Por otro lado, consultado sobre las declaraciones de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en los medios, Gay dijo que "no es momento para hacer campaña, es un momento muy duro. Cuando aún queda por delante la elección legislativa 2021 no tiene sentido hablar de las elecciones del 2023".