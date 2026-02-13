La Cámara de Diputados aprobó la reforma penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. El proyecto impulsado por el presidente Javier Milei obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, y ahora deberá ser tratado en el Senado.

Ads

La votación tuvo un peso específico para la provincia de Buenos Aires, que concentra el mayor número de bancas. Allí, el oficialismo de La Libertad Avanza logró sumar apoyos del PRO, sectores del radicalismo y bloques aliados. En la previa, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, dirigente bonaerense, había marcado el límite: no acompañarían una baja a 13 años, sino el texto acordado en 2024 que fijó la edad en 14.

Del otro lado, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra.

Ads

Cómo votaron los diputados por la provincia de Buenos Aires

✅ A FAVOR

Acompañaron la iniciativa los siguientes legisladores bonaerenses:

Pablo Ansaloni (LLA)

Karina Banfi (UCR)

Bertie Benegas Lynch (LLA)

Alejandro Carrancio (LLA)

Giselle Castelnuovo (LLA)

María Florencia De Sensi (PRO)

Eduardo Falcone (MID)

Sergio Figliuolo (LLA)

Alejandro Finocchiaro (PRO)

Álvaro García (LLA)

María Luisa González Estevarena (LLA)

Gladys Humenuk (LLA)

Pablo Juliano (PU)

Lilia Lemoine (LLA)

Johanna Sabrina Longo (LLA)

Lorena Macyszyn (LLA)

Guillermo Montenegro (LLA)

Miriam Niveyro (LLA)

Joaquín Ojeda (LLA)

Sebastián Pareja (LLA)

María Lorena Petrovich (LLA)

Miguel Ángel Pichetto (EF)

Karen Reichardt (LLA)

Cristian A. Ritondo (PRO)

Javier Sánchez Wrba (PRO)

Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA)

Santiago Santurio (LLA)

Rubén Darío Torres (LLA)

Hernán Urien (LLA)

Patricia Vásquez (LLA)

Andrea Fernanda Vera (LLA)

Martín Yeza (PRO)

Puede interesarte

❌ EN CONTRA

Rechazaron el proyecto los siguientes diputados bonaerenses:

Ads

Santiago Cafiero (UxP)

Carlos Daniel Castagneto (UxP)

Nicolás del Caño (FIT-U)

Romina del Plá (FIT-U)

Fernanda Díaz (UxP)

Sebastián Galmarini (UxP)

María Teresa García (UxP)

Juan Grabois (UxP)

Ramiro Gutiérrez (UxP)

Máximo Carlos Kirchner (UxP)

Jimena López (UxP)

Mario Manrique (UxP)

Juan Marino (UxP)

Fernanda Miño (UxP)

Matías Molle (UxP)

Cecilia Moreau (UxP)

Hugo Antonio Moyano (UxP)

Sergio Omar Palazzo (UxP)

Horacio Pietragalla Corti (UxP)

Néstor Pitrola (FIT-U)

Luciana Potenza (UxP)

Agustina Lucrecia Propato (UxP)

Marina Dorotea Salzmann (UxP)

Sabrina Selva (UxP)

Vanesa Raquel Siley (UxP)

Julia Strada (UxP)

Jorge Taiana (UxP)

Rodolfo Tailhade (UxP)

Victoria Tolosa Paz (UxP)

Nicolás Alfredo Trotta (UxP)

M. Elena Velázquez (UxP)

Luana Volnovich (UxP)

Hugo Yasky (UxP)

Natalia Zaracho (UxP)

Con este resultado, la discusión se traslada ahora al Senado. La provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro del debate nacional, con posiciones claramente divididas entre oficialismo y oposición sobre uno de los proyectos más sensibles del año.